Μετά τη χθεσινή συγκέντρωση στη Λάρισα με τον υποψήφιο των Σοσιαλιστών Νίκολας Σμίντ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνέχισε από το πρωί την περιοδεία του στη Θεσσαλία με επίσκεψη στη Καρδίτσα, περιοχή που επλήγη πολύ από την θεομηνία Daniel.

«Στη Θεσσαλία αποδείχθηκε περίτρανα η ανικανότητα του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατάφεραν ούτε να ενισχύσουν την πρόληψη, αλλά ούτε να προχωρήσουν γρήγορα στην αποκατάσταση, με αποτέλεσμα οι πληγείσες περιοχές να ζουν ακόμη και σήμερα πολύ δύσκολες καταστάσεις» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του.

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, πρότεινε από την πρώτη στιγμή να γίνει μία task force και να οργανώσει την αποκατάσταση της Περιφέρειας σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, το κεντρικό κράτος και τα επιμελητήρια. «Ένας κεντρικός σχεδιασμός με διαβούλευση. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Η απάντηση της κυβέρνησης; Μια ενιαία αρχή διαχείρισης υδάτων, που θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ σωστό, εάν η προτεραιότητα ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι η ιδιωτικοποίηση του νερού, για την οποία διαφωνούμε απολύτως» προσέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

«Οι αγρότες και οι παραγωγοί βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτινάσσεται. Λιπάσματα, ζωοτροφές, ενέργεια. Για εμάς προτεραιότητα είναι οι όροι σύνδεσης σε συνεταιρισμούς και παραγωγούς ώστε να έχουν τη δυνατότητα, μέσω ανανεώσιμων πηγών, να έχουν σταθερό κόστος ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Και όση ενέργεια δεν καταναλώνουν, να την πωλούν εκ νέου στο δίκτυο, για να έχουν οικονομικό όφελος και να ισοσταθμίζουν την αύξηση των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής και κόστους.

Επιπλέον, επιμένουμε στη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης, των συνεταιρισμών με τον τουρισμό, για να έχουμε εξωστρέφεια. Έρχονται εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν γεύονται τα ελληνικά προϊόντα. Με αποτέλεσμα να έχουμε 10 δισεκατομμύρια εισαγωγές τροφίμων, ακόμη και ντομάτες από την Πολωνία» σημείωσε.

«Έχουμε ένα άλλο όραμα και ένα άλλο σχέδιο για μία βιώσιμη ανάπτυξη, απέναντι στο μοντέλο της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό ζητώ από τους πολίτες, και εδώ στην Καρδίτσα και σε όλη τη Θεσσαλία, να στηρίξουν τη δημοκρατική παράταξη και να αποδοκιμάσουν την αλαζονεία της σημερινής κυβέρνησης, που δυστυχώς περιφρονεί τα μεγάλα προβλήματα του παραγωγικού κόσμου της χώρας» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

