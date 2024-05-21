Το Peacock κυκλοφόρησε κάποιες φωτογραφίες από την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά «They About to Die», που θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουλίου. Ο Roland Emmerich («The Day After Tomorrow», «Independence Day») σκηνοθετεί τη σειρά και είναι εκτελεστικός παραγωγός.

First look at Roland Emmerich’s Ancient Rome drama series ‘THOSE ABOUT TO DIE’



Releasing July 18 on Peacock. pic.twitter.com/hnllknIVXm May 17, 2024

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Anthony Hopkins, και το καστ συμπληρώνουν οι Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari και Moe Hashim.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Daniel P. Mannix, η επική σειρά διαδραματίζεται «στον διεφθαρμένο κόσμο από διαγωνισμούς μονομαχιών με στόχο το θέαμα. Η σειρά παρουσιάζει ένα σύνολο ποικίλων χαρακτήρων από όλα τα μέρη της Ρωμαϊκής κοινωνίας, που συγκρούονται στη διασταύρωση των αθλημάτων, πολιτικής και δυναστείας του αρχαίου κόσμου», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

«Πάντα με γοήτευε η ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας», δήλωσε πρόσφατα ο Roland Emmerich. «Πολλά παραμένουν σημαντικά για την κοινωνία μας σήμερα -από τη διαπλοκή στην πολιτική και τον αθλητισμό μέχρι τις δοκιμασίες των αγωνισμάτων, οι οποίες, επίσης, δεν έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία 2.000 χρόνια. Τα πιο ηλεκτρισμένα θεάματα που απευθύνονται στα πλήθη περιλαμβάνουν ακόμη δύο άνδρες σε μια αρένα, που χτυπούν ο ένας τον άλλον, και τα σημερινά άρματα ονομάζονται αγωνιστικά αυτοκίνητα, οι οδηγοί των οποίων εξακολουθούν να συγκρούονται και συχνά να το πληρώνουν με τη ζωή τους».

