Ο ψηφιακός και οργανωτικός μετασχηματισμός των φορολογικών διοικήσεων είναι το θέμα του ετήσιου φόρουμ του ΟΟΣΑ που θα διοργανωθεί εφέτος, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, συμμετείχε στη σύσκεψη του FTA Bureau (Forum of Tax Administrations) του ΟΟΣΑ, την περασμένη εβδομάδα, στο Παρίσι, μαζί με τους επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων των ΗΠΑ, Ην. Βασίλειου, Γαλλίας, Καναδά, Ινδίας, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής, Αυστραλίας, Χιλής, Νορβηγίας, Σουηδίας και Σιγκαπούρης.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν το συνέδριο, που θα φιλοξενηθεί εφέτος στην Αθήνα, από 13 έως 15 Νοεμβρίου, με θέμα τον μετασχηματισμό των φορολογικών διοικήσεων.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Πιτσιλής, το συνέδριο θα δώσει έμφαση στην ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης στην οργάνωση και λειτουργία των φορολογικών διοικήσεων, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Στόχος του εφετινού συνεδρίου είναι οι φορολογικές διοικήσεις - μέλη του ΟΟΣΑ να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές ψηφιακού και οργανωτικού μετασχηματισμού, με σκοπό:

• την αύξηση της αποτελεσματικότητας, που μειώνει τον διοικητικό φόρτο για πολίτες και επιχειρήσεις, επιτρέποντας στις φορολογικές αρχές να κατανέμουν τους πόρους πιο στρατηγικά

• την ενίσχυση των εργαλείων συμμόρφωσης, που ελαχιστοποιούν τη φοροδιαφυγή και την απάτη και αυξάνουν την είσπραξη εσόδων

• τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και τη συνεργασία με τους φορολογούμενους, που αποτελούν τη βάση για ένα πιο διαφανές και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Το FTA είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος Οργανισμός φορολογικών διοικήσεων, που δρα υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ, απαριθμώντας περισσότερες από 50 χώρες μέλη. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται γνώσεις και αναπτύσσουν νέες ιδέες για τον μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

