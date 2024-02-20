Ο ουκρανικός στρατός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες επιτίθενται στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία αφού κατέλαβαν το σαββατοκύριακο την πόλη Αβντιίβκα, παραδέχθηκε χθες, Δευτέρα, το Κίεβο.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη σε σημεία της γραμμής του μετώπου όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν συγκεντρώσει τις μέγιστες εφεδρείες. Επωφελούνται από την καθυστέρηση της βοήθειας» της Δύσης προς την Ουκρανία, δήλωσε χθες στο καθημερινό μήνυμά του ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η χώρα του έχει έλλειψη πυροβολικού και έχει εξίσου ανάγκη από αντιαεροπορική άμυνα και από όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς, ενώ δήλωσε επίσης πως ο αποκλεισμός των συνόρων με την Πολωνία από πολωνούς οδηγούς φορητών και αγρότες καταδεικνύει «τη διάβρωση της αλληλεγγύης» προς τη χώρα του.

Στο πεδίο των μαχών, οι ρώσοι στρατιώτες, οι οποίοι πέτυχαν τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη μετά την κατάληψη του Μπαχμούτ, το Μάιο 2023, με την κατάκτηση της Αβντιίβκα, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, έχουν περάσει στην επίθεση στις ανατολικές και τις νότιες περιοχές της Ουκρανίας, εξήγησαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στο νότιο τμήμα του μετώπου, «ο εχθρός πραγματοποίησε 10 άκαρπες απόπειρες εναντίον των θέσεων των (ουκρανικών) αμυντικών δυνάμεων στην περιφέρεια του (χωριού) Ρομπότινε. Εδώ η κατάσταση είναι ευμετάβλητη, ο εχθρός βάλλει συνεχώς», δήλωσε ο Ντμίτρο Λίχοβι, ο εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σ' αυτή τη ζώνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ουκρανοί απώθησαν επιθέσεις που εξαπολύθηκαν «με σημαντικό αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων», αλλά οι Ρώσοι επιτίθενται πλέον «με μικρές ομάδες» υποστηριζόμενες από τεθωρακισμένα και την αεροπορία, η οποία «επιχειρεί εντατικά».

«Αυτές οι επιθετικές ενέργειες αναχαιτίσθηκαν, ο εχθρός εξαλείφθηκε από την περιφέρεια του Ρομπότινε», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο στρατηγός Ολεκσάντρ Ταρνάφσκι, ο διοικητής των ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Το κανάλι DeepState στην πλατφόρμα Telegram, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, είχε μεταδώσει το βράδυ της Κυριακής πως οι Ρώσοι είχαν καταφέρει να διασπάσουν τις ουκρανικές άμυνες μερικά χιλιόμετρα ανατολικά του Ρομπότινε.

Αυτό το χωρίο, το οποίο, όπως και πολυάριθμοι άλλοι οικισμοί, έχει ισοπεδωθεί πλήρως από το πυροβολικό, είχε ανακτηθεί από τους Ρώσους τον Αύγουστο, κάτι που είχε χαρακτηρισθεί σημαντική επιτυχία της Ουκρανίας στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που εξαπέλυσε το καλοκαίρι.

Οι ρωσικές επιθέσεις σ' αυτό το τμήμα του νότιου μετώπου άρχισαν το σαββατοκύριακο, τη στιγμή που ο ρωσικός στρατός καταλάμβανε την Αβντιίβκα, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Ρομπότινε, έπειτα από τέσσερις μήνες επανειλημμένων επιθέσεων.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ο ρωσικός στρατός «βελτίωσε» τις θέσεις του. Συγκεκριμένα «απελευθέρωσε πλήρως το ανθρακωρυχείο της Αβντιίβκα, τον τελευταίο τομέα τον οποίο κρατούσαν οι Ουκρανοί πριν από την αναδίπλωσή τους, έγινε επισήμως γνωστό χθες, Δευτέρα, από τη Μόσχα.

Στη ζώνη της Αβντιίβκα, «οι Ρώσοι ανασυντάσσονται, πέτυχαν τους τακτικούς στόχους τους» και «θα μεταφέρουν πιθανόν μονάδες (από την Αβντιίβκα) προς άλλους τομείς», υπογράμμισε ο ουκρανός εκπρόσωπος Ντμίτρο Λίχοβι.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε μιλήσει για «σημαντική νίκη» μετά την κατάληψη της Αβντιίβκα, μερικές ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της έναρξης της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

