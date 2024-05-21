Στο διακύβευμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου αναφέρθηκε από την Κοζάνη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στα Σέρβια, στο περιθώριο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

Όπως σημείωσε, «ο μεγάλος κίνδυνος για τη Δημοκρατία είναι η αποχή» και υπό το πρίσμα αυτό ανέδειξε τη σημασία του «να αποκρούσουμε και τη χαλαρότητα και τις όποιες προσωρινές στεναχώριες, να πάμε στις εκλογές συντεταγμένα και με απόλυτη συσπείρωση, να στείλουμε μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας».

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι η πολιτική αστάθεια» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας:

«Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας και θέλω το βράδυ της 9ης Ιουνίου το μήνυμα της ισχύος της ΝΔ να είναι δυνατό», ενώ συμπλήρωσε ότι «η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για μεγάλα άλματα στο μέλλον».

Όπως είπε, επίσης, «είναι μεγάλη τιμή να είμαι δεύτερη φορά εκλεγμένος πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια ανάταξης της χώρας» ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε ότι «σεβόμσατε πάντα τις επιλογές των τοπικών κοινωνιών, προσπαθούμε να ακούμε και να καλύπτουμε τα αιτήματά σας»

«Αν τα οικονομικά της χώρας δεν βρίσκονταν στη σωστή κατεύθυνση, δεν θα είχαμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θέσαμε στη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα προβλήματα των δημοτών» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στους αγροτικούς συνεταιρισμούς του Βελβεντού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ΑΣΟΠ «Δήμητρα» και ΑΣΕΠΟΠ στο Βελβεντό Κοζάνης και συζήτησε με τις διοικήσεις και τα μέλη για την παραγωγική δραστηριότητα που ασκούν με αιχμή τις εξαγωγές καθώς και τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούν με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής.

«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να στηρίξουμε τα συνεταιριστικά και συνεταιρικά σχήματα -το ξέρετε εξάλλου- σε πολλά επίπεδα. Και δεν θα κουράζομαι να λέω ότι αυτό είναι το μέλημα και άμα δείτε τα στοιχεία τού πόσοι αγρότες μας συνεργάζονται, συνεταιρίζονται σε σχέση με την Ευρώπη, είμαστε πολύ χαμηλά, οπότε θέλουμε πάντα να αναδεικνύουμε πρότυπα καλής συνεργασίας. Και νομίζω ότι εσείς δείχνετε και σε αυτόν τον τρόπο τον δρόμο, συνεργαζόμαστε πολύ καλά», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο της συζήτησης με τα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών τέθηκαν τα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. «Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε με το κόστος παραγωγής, έχουμε κάθε λόγο γιατί θέλουμε οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μας να είναι ανταγωνιστικοί. Κάναμε μία αρκετά γενναία κίνηση με τη ΔΕΗ, με δική μου προσωπική παρέμβαση, για να μπορούμε να δώσουμε μακροχρόνια καλές τιμές στο ρεύμα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή, η ενεργητική προστασία των καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι αποζημιώσεις που χορηγεί ο ΕΛΓΑ. «Για τον ΕΛΓΑ αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, γιατί προφανώς οι εισφορές δεν κάλυψαν το σύνολο των ζημιών. Δαπανήσαμε πάνω από 500 εκατομμύρια πρόσθετα για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε αγρότες από φυσικές καταστροφές.

Και τώρα, βέβαια, μεγάλη πρόκληση είναι ο καινούργιος Κανονισμός του ΕΛΓΑ, για να είμαστε πια πιο προσαρμοσμένοι και να δώσουμε όμως και μια πραγματική αίσθηση ότι η ασφάλιση είναι μια ανταποδοτική συνεισφορά και ότι ό,τι πληρώνεις πρέπει να μπορείς και να το παίρνεις. Και να περάσουμε και ένα μέρος της ευθύνης και λίγο περισσότερο και στον ίδιο τον παραγωγό», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά τους, τα μέλη των συνεταιρισμών ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό για τις επενδύσεις που υλοποιούν αλλά και τη σημασία που αποδίδουν στις εξαγωγές, που κατευθύνονται κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη και ανέρχονται έως το 50% των συνολικών τους πωλήσεων.

«Οι σταθερές συνεργασίες είναι το μέλλον και βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι οι πελάτες έχουν απαιτήσεις για την ποιότητα. Και στον βαθμό που έχετε καταφέρει να έχετε χτίσει αυτές τις συνεργασίες, νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη επένδυση για το μέλλον», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην αγροτική επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού τομέα.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Βελβεντού και είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεργίου, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.

