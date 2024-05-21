Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το «τρικ» του Αταμάν για τον ημιτελικό με την Φενέρ

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Τούρκος προπονητής «αλλάζει» τα πλάνα του για να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο προπονητή

Λίγες μέρες πριν το final-4 το μπλοκάκι των προπονητών γεμίζει με «τρικ» και συστήματα που μπορεί να αποδειχθούν ευεργετικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Ο Αταμάν σε πολλά διαστήματα μέσα στην σεζόν, έδειξε διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει διαφορά «ειδικά» σχήματα που για λίγα λεπτά μπορούσαν να αλλάξουν το «μομεντουμ» και την κατάσταση στον αγώνα

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Εργκίν Αταμάν
