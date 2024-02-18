Όταν οι αρχές των φυλακών ανακοίνωσαν τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, του πιο ισχυρού πολιτικού αντιπάλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, γράφει η Washington Post.

Απευθυνόμενος σε μια ομάδα εργαζομένων και φοιτητών σε ένα εργοστάσιο μηχανημάτων στη ρωσική βιομηχανική πόλη Τσελιάμπινσκ την Παρασκευή, ένας χαμογελαστός Πούτιν, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έκανε καμία αναφορά στον θάνατο του Ναβάλνι σε μια μακρινή φυλακή της Αρκτικής και αντ' αυτού δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένος με την τεχνολογική πρόοδο που μόλις είχε δει.

"Προς τα εμπρός! Επιτυχία! Σε νέα σύνορα!». Ο Πούτιν δήλωσε σε μια νεαρή εργάτρια που είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για τον πρόεδρο.

Με τον θάνατο του Ναβάλνι σε ηλικία 47 ετών, την περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία ακόμα μπλοκαρισμένη στο Κογκρέσο και τις ουκρανικές δυνάμεις να υποχωρούν στο πεδίο της μάχης, πολλά φαίνεται να ακολουθούν το δρόμο του Πούτιν έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία που είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει.

Πριν από το ταξίδι στο Τσελιάμπινσκ, ο Πούτιν είχε δώσει μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα στον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον. Ακόμη και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τους «οιονεί εταίρους μας», καυχήθηκε ο Πούτιν, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των παραγγελιών για το εργοστάσιο που επισκεπτόταν.

Ο Πούτιν είναι πλέον «εκτός οποιουδήποτε ανταγωνισμού», δήλωσε ο Αντρέι Κολέσνικοφ, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Russia Eurasia Center με έδρα τη Μόσχα.

Ο θάνατος του Ναβάλνι όχι μόνο αφαιρεί ένα σημαντικό πολιτικό αγκάθι, αλλά πρόκειται και για μια ακόμη εξέλιξη που αποτελεί προειδοποίηση προς τους πιθανούς επικριτές του Πούτιν.

Το περασμένο καλοκαίρι, η συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τον Γεβγκενι Πριγκόζιν, τον μισθοφόρο διοικητή της Wagner που ηγήθηκε της ανταρσίας κατά της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας, έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα σε οποιονδήποτε αντίπαλο του Κρεμλίνου, αναφέρει η Washington Post στην ανάλυσή της.

Αυτόν τον μήνα, οι ρωσικές εκλογικές αρχές απέκλεισαν έναν φιλελεύθερο κατά του πολέμου στην Ουκρανία υποψήφιο, τον Μπόρις Ναντεζντίν, από το προεδρικό ψηφοδέλτιο,με την αιτιολογία ότι υπάρχουν παρατυπίες με τις υπογραφές που απαιτούνται για την υποψηφιότητα. Ο Ναντεζντίν δεν είχε ουσιαστικά καμία πιθανότητα να κερδίσει, αλλά το Κρεμλίνο δεν θα ανεχθεί την παραμικρή επίδειξη διαφωνίας.

«Ο Πούτιν παραμένει τώρα μόνος», είπε ο Κολέσνικοφ. «Είναι ο Solus Rex, ο μοναχικός βασιλιάς. Κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να θριαμβεύσει».

Η Τατιάνα Στανοβάγια, ιδρύτρια της R.Politik, μιας ρωσικής εταιρείας πολιτικών συμβούλων που εδρεύει τώρα στη Γαλλία, είπε ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Πούτιν θα πατάξει οποιεσδήποτε φωνές της ρωσικής αντιπολίτευσης έχουν απομείνει υπό τον φόβο ότι η Δύση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον θάνατο του Ναβάλνι για να προκαλέσει περισσότερη αναταραχή.

«Στα μάτια του Πούτιν, ο κίνδυνος της δυτικής παρέμβασης παραμένει πολύ σοβαρός», είπε.

Αλλά για την πολιορκημένη αντιπολίτευση της Ρωσίας, ελάχιστα απομένουν να κάνει ο Πούτιν για να συντρίψει εντελώς το κίνημα.

Τον Ιανουάριο, ο Ναβάλνι είχε καλέσει σε πανεθνική διαμαρτυρία την ημέρα των προεδρικών εκλογών του Μαρτίου και τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες το μεσημέρι και να δείξουν τη διαφωνία τους κατά του Πούτιν.

Ωστόσο, αναλυτές και πολιτικοί της αντιπολίτευσης είπαν ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι θα ανταποκρινόντουσαν στο κάλεσμα λόγω του φόβου για τις ολοένα και πιο κατασταλτικές τακτικές του Πούτιν. Ωστόσο, είπαν, ο θάνατος του Ναβάλνι μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι το Κρεμλίνο δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στην τύχη.

Οι αρχές στη Μόσχα «είναι πολύ ευαίσθητες τώρα σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο Κολέσνικοφ.

Η σιωπηλή εκδήλωση πένθους για τον Ναβάλνι στη Μόσχα, με λίγους πρόθυμους να τολμούν να αμφισβητήσουν τις αρχές αφήνοντας λουλούδια, ήταν ένα σημάδι της μεταμόρφωσης της Ρωσίας από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Χιλιάδες είχαν βγει στους δρόμους της Μόσχας για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του Ναβάλνι κατά την επιστροφή του στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021 θυμίζοντας σκηνές που ορισμένοι παρατηρητές παρομοίασαν με τις διαδηλώσεις του Αυγούστου 2020 στο Μινσκ που απείλησαν να ανατρέψουν τον Λευκορώσο πρόεδρο.

Αλλά οι διαδηλωτές στη Μόσχα σήμερα θα αντιμετωπίσουν «μια τεράστια μάζα ένοπλων ανθρώπων», είπε ο Γκενάντι Γκούντκοφ, υψηλόβαθμος Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης που βρίσκεται τώρα εξόριστος στο Παρίσι.

«Οι διαδηλώσεις στους δρόμους μπορούν να έχουν αποτέλεσμα μόνο εάν βγουν εκατομμύρια», είπε ο Γκούντκοφ. «Αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν είναι οργανωμένοι και δεν έχουν πόρους, εφημερίδες, πολιτικούς ηγέτες ή κόμματα ή συνδικάτα, δεν υπάρχει τίποτα».

Άλλοι είπαν ότι ο θάνατος στη φυλακή μιας τόσο εξέχουσας και αξιοθαύμαστης πολιτικής φιγούρας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα στον Πούτιν.

Η «ασύγκριτη αναγνώριση, η σημασία του Ναβάλνι για τις ελίτ και η εμπλοκή του στην εσωτερική πολιτική τον κατάτασσε υψηλότερα από κάθε άλλο αντιπολιτευόμενο πρόσωπο», δημοσίευσε ο Στανοβαγια στο X. «Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για το καθεστώς – θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κληρονομιά του Ναβάλνι», είπε.

Φόβοι επίσης εκφράζονται ότι θα απωλέσει την στήριξη της οποίας έχαιρε ανάμεσα σε μέλη του αμερικανικού Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ήδη την Παρασκευή, μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος επέκριναν μέλη του κόμματος που είχαν ταχθεί πρόσφατα στο πλευρό του Πούτιν, ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν καταφέρθηκε εναντίον των Ρεπουμπλικάνων για το μπλοκάρισμα της ψήφισης ενός νομοσχεδίου που περιελάμβανε βοήθεια δισεκατομμυρίων για την Ουκρανία.

«Ο Πούτιν δεν χρειάζεται τώρα μια τέτοια εξέλιξη», είπε ένα στέλεχος της Μόσχας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Θα είναι πολύ δύσκολο τώρα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αντιταχθεί».

Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης ζήτησαν από τη Δύση να ενισχύσει την απάντησή της προς το καθεστώς Πούτιν. «Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος. Είναι απειλή για τον πολιτισμό», είπε ο Γκούντκοφ. «Χωρίς την κατάρρευση του καθεστώτος Πούτιν, ο κόσμος δεν θα μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.