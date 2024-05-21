Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο υποβλήθηκε σε επαναληπτική αξονική τομογραφία της κοιλιακής χώρας, συνεχίζει να έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με το περιβάλλον του, δήλωσαν σήμερα οι θεράποντες ιατροί του, ενώ αναρρώνει από τα τραύματα που υπέστη από τις τέσσερις σφαίρες που δέχθηκε σε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του την περασμένη εβδομάδα.

«Την ίδια ώρα, γίνονται περαιτέρω ενέργειες για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του», ανέφερε σε ανακοίνωση το νοσοκομείο στην Μπάνσκα Μπίστριτσα, στην κεντρική Σλοβακία.

Η επίθεση της Τετάρτης, η πρώτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας κατά Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη εδώ και πάνω από 20 χρόνια, αποκάλυψε τον βαθύ πολιτικό διχασμό στη σλοβακική κοινωνία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ δήλωσε την Κυριακή ότι η ζωή του Φίτσο δεν βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο, αν και η κατάσταση της υγείας του παραμένει πολύ σοβαρή για να μπορέσει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.