Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ χαρακτήρισε «επαίσχυντη» την πρόταση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον του ιδίου και του πρωθυπουργού του, του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η απόπειρα του εισαγγελέα του ΔΠΔ Καρίμ Καν να ανατρέψει την κατάσταση δεν θα ευοδωθεί. Η εξίσωση ανάμεσα στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και το Ισραήλ είναι επαίσχυντη», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Γκάλαντ. «Η απόπειρα του εισαγγελέα Καρίμ Καν να αρνηθεί στο κράτος του Ισραήλ το δικαίωμα να αμυνθεί και να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στην Γάζα πρέπει να απορριφθεί απερίφραστα».

Στην ανακοίνωσή του ο Καρίμ Καν τονίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπισθεί τον πληθυσμό του.

«Το δικαίωμα αυτό, ωστόσο, δεν απαλλάσσει το Ισραήλ ή οποιοδήποτε κράτος από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», επισημαίνει στο κείμενο ο εισαγγελέας του ΔΠΔ και δηλώνει ότι ανεξαρτήτως των στρατιωτικών στόχων που το Ισραήλ θέλει να επιτύχει στην Γάζα, ο εισαγγελέας πιστεύει ότι τα μέσα για την επίτευξή τους - και συγκεκριμένα, η εκ προθέσεως πρόκληση θανάτου, λιμού, μεγάλων δεινών και σοβαρών σωματικών βλαβών ή βλαβών στην υγεία του άμαχου πληθυσμού - συνιστούν εγκληματικές ενέργειες».

Δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, ο Γιόαβ Γκάλαντ διέταξε «καθολική πολιορκία» των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας.

«Δεν υπάρχει ηλεκτρικό, τροφή, νερό, φυσικό αέριο - όλα έχουν διακοπεί», είχε δηλώσει ο Γκάλαντ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στις 9 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

