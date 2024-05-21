Οι αρχές του Κοσόβου σφράγισαν σερβικές τράπεζες

Η κυβέρνηση του Κοσόβου συνεχίζει τις προσπάθειες για να επιβάλει την απαγόρευση της χρήσης του δηναρίου στον βορρά, όπου κυριαρχεί το σερβικό στοιχείο στον πληθυσμό.

Η αστυνομία από χθες, Δευτέρα, ξεκίνησε επιχείρηση για το κλείσιμο σερβικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στο βόρειο Κόσοβο χωρίς άδεια. Δικαστικοί λειτουργοί με την υποστήριξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων εισήλθαν σε πέντε υποκαταστήματα της τράπεζας «Postanska Stedionica» (Ταχυδρομικό ταμιευτήριο) και αφού κατάσχεσαν τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στα χρηματοφυλάκια τα «σφράγισαν» απαγορεύοντας τη λειτουργία τους.

Ο διευθυντής της τράπεζας προσήχθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή στην Πρίστινα.

Η «Postanska Stedionica» αποτελούσε την κεντρική τράπεζα, μέσω της οποίας το σερβικό κράτος έκανε τις πληρωμές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων στο βόρειο Κόσοβο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Κοσόβου στα υποκαταστήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,6 εκατ. ευρώ, 74,7 εκατ. δηνάρια, 19.500 ελβετικά φράγκα, 13.000 δολάρια ΗΠΑ και 40 δολάρια Αυστραλίας.

Το Βελιγράδι αντέδρασε έντονα καταδικάζοντας την αστυνομική επιχείρηση. Ο πρωθυπουργός της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς έκανε λόγο για «κίνηση απόγνωσης του Αλμπίν Κούρτι εξαιτίας της αποτυχίας του να εντάξει το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης».

Ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς έκανε λόγο για προσπάθεια τρομοκράτησης του σερβικού πληθυσμού ώστε να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το Κόσοβο και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να πάψει «να χαϊδεύει» την Πρίστινα.

Για προσπάθεια τρομοκράτησης των Σέρβων στο Κόσοβο μίλησε και ο επικεφαλής του γραφείου για το Κόσοβο της σερβικής κυβέρνησης Πέταρ Πέτκοβιτς. «Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Αλμπίν Κούρτι δεν επιθυμεί διάλογο, δε θέλει λύση, θέλει απλώς να εκδιώξει τον σερβικό λαό από το έδαφος του Κοσόβου», δήλωσε ο Πέτκοβιτς.

Αντίδραση υπήρξε και από τις ΗΠΑ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την απογοήτευση του για την συμπεριφορά της κυβέρνησης του Κοσόβου σημειώνοντας ότι η αστυνομική επιχείρηση για το κλείσιμο της σερβικής τράπεζας αποτελεί μονομερή ενέργεια η οποία δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κεντρική Τράπεζα του Κοσόβου το περασμένο Φεβρουάριο εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης της χρήσης του δηναρίου για πληρωμές μισθών και συντάξεων που παρέχει το σερβικό κράτος στο Κόσοβο, όπως επίσης και για εμπορικές συναλλαγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

