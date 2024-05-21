Παρίσι: Διαφοροποιείται από την υπόλοιπη δυτική διπλωματία απέναντι στα εντάλματα σύλληψης για Ντενιάχου και Χαμάς

Διαφοροποιημένη στάση σε σχέση με την υπόλοιπη δυτική διπλωματία τηρεί το Παρίσι μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της, Ισμαήλ Χανίγια.

«Η Γαλλία υποστηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, την ανεξαρτησία του, και τον αγώνα εναντίον της ατιμωρησίας σε όλες τις καταστάσεις» τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η γαλλική διπλωματία μετά το αίτημα για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

«Η Γαλλία καταδίκασε από την 7η Οκτωβρίου τις αντισημιτικές σφαγές που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς. Η τρομοκρατική οργάνωση αυτή ανέλαβε την ευθύνη για βάρβαρες επιθέσεις, οι οποίες είχαν στόχο αμάχους, βασανισμούς και σεξουαλική βία που έχουν τεκμηριωθεί», έχουν «αναπαραχθεί» και «πανηγυριστεί», συνεχίζει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όσο για το Ισραήλ, «η Γαλλία προειδοποιεί εδώ και μήνες για την επιτακτική ανάγκη να τηρείται αυστηρά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «τον απαράδεκτο χαρακτήρα των απωλειών στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και την ανεπαρκή πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τονίζει ακόμη πως η «διαρκής πολιτική λύση» είναι ο «μόνος» δρόμος για να υπάρξει «ορίζοντας ειρήνης».

Στο ίδιο μήκος κύματος με τη γαλλική διπλωματία κινείται και το Βέλγιο. Με ανάρτησή της η Βελγίδα υπουργός Εξωτερικών Χάτζα Λαχμπίμπ δήλωσε ότι «τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα πρέπει να διωχθούν στο ανώτατο επίπεδο, ανεξάρτητα από τον αυτουργό.

Και το υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβενίας εξέδωσε ανακοίνωση στο ίδιο πνεύμα, σημειώνοντας ότι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν σε ισραηλινό και παλαιστινιακό έδαφος «πρέπει να διωχθούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα ανεξαρτήτως των αυτουργών».

«Η λογοδοσία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή φρικαλεοτήτων και για την εξασφάλιση της ειρήνης» ανέφερε το σλοβενικό ΥΠΕΞ.

Μπάιντεν: Εξωφρενική η εξίσωση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο πιο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, χαρακτήρισε «εξωφρενικό» το αίτημα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του κ. Νετανιάχου, απορρίπτοντας κάθε «εξίσωση» του Ισραήλ και τη Χαμάς. Επίσης, «απέρριψε» τον όρο «γενοκτονία», που χρησιμοποιείται για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την αμερικανική εβραϊκή κληρονομιά στον Λευκό Οίκο.

Και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε «ντροπή» το αίτημα για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης ισραηλινών ηγετών, προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συνέχιση διαπραγματεύσεων για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ πρόσθεσε πως το ΔΠΔ δεν έχει «δικαιοδοσία» στο Ισραήλ.

Βερολίνο και Ρώμη: Εσφαλμένη εντύπωση εξίσωσης

Την «εσφαλμένη εντύπωση εξίσωσης» μεταξύ της ηγεσίας της Χαμάς από τη μία πλευρά και της κυβέρνησης του Ισραήλ από την άλλη δίνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εκτιμά το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό της Γερμανίας στην ανεξαρτησία και στις διαδικασίες του ΔΠΔ.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποτελεί θεμελιώδες επίτευγμα της παγκόσμιας κοινότητας, το οποίο η Γερμανία πάντα υποστήριζε. Η Γερμανία σέβεται την ανεξαρτησία και τις διαδικασίες του, όπως και όλων των άλλων διεθνών δικαστηρίων» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο και συνεχίζει αναφέροντας ότι το ταυτόχρονο αίτημα για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά των ηγετών της Χαμάς από την μία πλευρά και από την άλλη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού 'Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, «δίνει την εσφαλμένη εντύπωση εξίσωσης». Το Δικαστήριο ωστόσο θα πρέπει πλέον να αξιολογήσει πολύ διαφορετικά γεγονότα, τα οποία ο γενικός εισαγγελέας παρουσίασε αναλυτικά στην αίτησή του, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ακόμη ότι «οι ηγέτες της Χαμάς είναι υπεύθυνοι για μια βάρβαρη σφαγή, στην οποία άνδρες, γυναίκες και παιδιά δολοφονήθηκαν βάναυσα, βιάστηκαν και απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, ενώ η Χαμάς συνεχίζει να κρατά ισραηλινούς ομήρους σε αδιανόητες συνθήκες, να επιτίθεται στο Ισραήλ με ρουκέτες και να χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες» και επαναλαμβάνει ότι «η ισραηλινή κυβέρνηση έχει το δικαίωμα και το καθήκον να προστατεύει και να υπερασπίζεται τον λαό της από αυτό». Είναι σαφές ότι ισχύει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο με όλες τις υποχρεώσεις του, καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε πως είναι «απαράδεκτο» και «παράλογο» να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι η Χαμάς και το Ισραήλ, οι ηγέτες των οποίων στοχοποιούνται από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

«Είναι απολύτως απαράδεκτο να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι η Χαμάς και το Ισραήλ, οι επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης που άρχισε τον πόλεμο στη Γάζα σφαγιάζοντας αθώους πολίτες και οι επικεφαλής της κυβέρνησης που έχει εκλεγεί από τον ισραηλινό λαό», δήλωσε ο Ταγιάνι σε σημερινή συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Είναι παράλογο και μόνο ότι ο εισαγγελέας έκανε αυτό τον παραλληλισμό. Με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να φανταστούμε μια τέτοια σύγκριση. Προσοχή να μην νομιμοποιούμε αντιισραηλινές θέσεις που μπορούν να τροφοδοτήσουν φαινόμενα αντισημιτισμού», πρόσθεσε ο υπουργός, η χώρα του οποίου προεδρεύει φέτος της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα τηρήσει μια «αντικειμενική» θέση.

«Ελπίζουμε ότι το ΔΠΔ θα τηρήσει μια αντικειμενική και αμερόληπτη θέση και θα ασκήσει τις εξουσίες του σύμφωνα με το νόμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Ουάνγκ Ουενμπίν, καλώντας παράλληλα να μπει ένα τέλος στη «συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού».

Τα εντάλματα

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν έκανε γνωστό χθες ότι ζητεί την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα όπως η «σκόπιμη πρόκληση λιμού σε πολίτες», «ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως» και «εξόντωση ή/και δολοφονία» κατά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ζητεί ταυτόχρονα να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών ηγετών της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, του Μοχάμεντ Ντέιφ και του Γιαχία Σινουάρ, κατηγορώντας τους για «εξόντωση», «βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας» κι «απαγωγή ομήρων», αδικήματα που αποτελούν «εγκλήματα πολέμου».

Πηγή: skai.gr

