Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ).

Ειδικότερα, την προσεχή Κυριακή, 26 Μαΐου 2024, θα διεξαχθούν εκλογές σε όλες τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων, εκτός Αθηνών και Πειραιά. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 08:00 και λήγει στις 15:00.

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τις περιφέρειες Αθηνών και Πειραιά. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 08:00 έως τις 19:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι δικαστές και εισαγγελείς είναι μέλη της Ένωσης και οικονομικά τακτοποιημένοι και όσοι εισαγγελείς υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην Ένωση μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας.

Σε κάθε Πρωτοδικείο ψηφίζουν αυτοί που υπηρετούν στην περιφέρειά του. Όμως, όσοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί βρεθούν σε άλλη περιφέρεια κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, μπορούν να ψηφίσουν στο Πρωτοδικείο αυτής της περιφέρειας, αφού υπογράψουν σχετική δήλωση.

Επίσης, την ίδια ημέρα με τις αρχαιρεσίες στα δικαστήρια της περιφέρειας (26/5/2024) θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για τις εφετειακές επιτροπές, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.