ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος

Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.

Από την έναρξη της υποβολής φορολογικών δηλώσεων και έως το πρωί, 65 πολίτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αμφισβητήσουν τον φόρο, που τους έχει βεβαιωθεί.

Εκδόθηκε η Α.1080/2024, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτοματοποιημένης υποβολής φορολογικής δήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί για 1,3 εκατ. φορολογουμένους στις 2 Ιουλίου.

Σήμερα, αρχίζει και η αποστολή των e-mail και ειδοποιήσεων στο myAADEapp, που ενημερώνουν σχετικά αυτούς τους 1,3 εκατ. φορολογούμενους.

Από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν και μέσω του myAADEapp:

το εκκαθαριστικό, τη δήλωση, καθώς και το ενημερωτικό αρχείο προεκκαθάρισης (για τους 1,3 εκ πολίτες).

