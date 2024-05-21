Μαρίνα Σάττι: «Σκίζει» το άλμπουμ της στο Spotify – Της πήγε καλά η Eurovision…

Μπορεί η Μαρίνα Σάττι να «προσγειώθηκε» στην 11η θέση με το «Ζάρι» της στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά η καριέρα της δεν φαίνεται να πηγαίνει καθόλου άσχημα.

Για την ακρίβεια, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα έχει κάθε λόγο να χαίρεται, αφού το άλμπουμ της με τίτλο «P.Ο.P», που δηλώνει το ακρωνύμιο «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης», «σκίζει» στο Spotify!

Ήδη από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας του, το «P.O.P.» έχει γίνει «viral» σε όλα τα social media και αυτό δεν αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται.

Με ένα ποστ που έκανε η ίδια στο προφίλ της στο Facebook δηλώνει εντυπωσιασμένη για το γεγονός ότι το άλμπουμ της βρίσκεται στα 10 πρώτα του παγκόσμιου chart του Spotify, όπου το όνομά της φιγουράρει ανάμεσα σε τεράστια ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Billie Eilish και ο Childish Gambino.

