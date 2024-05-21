Έχοντας απαντήσει μία ερώτηση, ο Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνος συνεχίζει από το προηγούμενο επεισόδιο, με όλες τις βοήθειες στη φαρέτρα του για να εξοντώσει τους 98 αντιπάλους του. Ενώ ξεκινά να τις ενεργοποιεί, στην πιο κρίσιμη ερώτηση δεν χρησιμοποιεί τη bonus και ρισκάρει. Θα αποδειχτεί σωστή ή λανθασμένη αυτή η κίνηση;

Επόμενος Μονομάχος είναι ο Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος που κάθεται στη θέση 70. Είναι επιπλοποιός, πρώην καπετάνιος, και έχει έρθει στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων για να κερδίσει ένα καλό χρηματικό ποσό, με στόχο να επισκευάσει το φουσκωτό του. Θα φτάσει κοντά στο στόχο του για να μπορέσει να σαλπάρει ξανά;

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.