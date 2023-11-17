Παραδόθηκαν 17.000 λίτρα καυσίμων στη Γάζα, για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel

Η παλαιστινιακή υπηρεσία που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε ότι παραδόθηκαν 17.000 λίτρα καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακα για τις γεννήτριες της εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Την Πέμπτη, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel έκανε γνωστό ότι διακόπτει όλες τις υπηρεσίες της, λόγω έλλειψης καυσίμων. Νωρίτερα σήμερα το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ έδωσε την άδεια σε δύο βυτιοφόρα να μεταφέρουν καθημερινά καύσιμα στη Γάζα, προκειμένου να ικανοποιήσει «ένα αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.