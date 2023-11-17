Οι Ισραηλινοί στρατιώτες θα πλήξουν στόχους της Χαμάς όπου και αν τους βρουν, ακόμη και στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται η χερσαία επιχείρηση στον βορρά του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την επιχείρησή μας. Θα γίνει οπουδήποτε υπάρχει η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου και του νότου» της Λωρίδας, είπε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Θα γίνει κατά τη στιγμή, τον τόπο και τις συνθήκες που θα είναι καλύτερες για τον στρατό», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι εκατοντάδες άμαχοι πολίτες έχουν κατευθυνθεί προς τη νότια Γάζα, μετά από υπόδειξη του ισραηλινού στρατού πως προς το παρόν αποτελεί ασφαλέστερο σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

