Ένα βυτιοφόρο καυσίμων προερχόμενο από την Αίγυπτο εισήλθε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς και το Ισραήλ, μεταδίδει το αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters δήλωσαν πως άλλα δύο βυτιοφόρα περιμένουν στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα για να εισέλθουν στη Γάζα.

Τα καύσιμα θα παραδοθούν στον ΟΗΕ «προκειμένου να διευκολύνουν τη διοχέτευση της βοήθειας αφού τα φορτηγά (διανομής βοήθειας) από παλαιστινιακής πλευράς έχουν σταματήσει λόγω έλλειψης καυσίμων», διευκρίνισε αιγυπτιακή πηγή.

Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει πρόσφατα πως οι επιχειρήσεις του στο παλαιστινιακό έδαφος επρόκειτο να σταματήσουν ελλείψει καυσίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.