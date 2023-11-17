Η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός αυξάνεται σταθερά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ωστόσο, να μην υποκύπτει στις πιέσεις αυτές συνεχίζοντας τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχοντας βάλει στο στόχαστρο το νοσοκομείο Αλ Σίφα κάτω από το οποίο πιστεύεται πως βρίσκεται το κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

«Το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μόνο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ενός "μεγάλου" αριθμού ομήρων και όχι μια "χειριστική απελευθέρωση" που θα γίνει από τη Χαμάς για λόγους δημοσίων σχέσεων» ξεκαθάρισε σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με το Ισραήλ να θέτει τους δικούς του όρους.

«Μόνο τότε θα συμφωνήσουμε σε κατάπαυση του πυρός η οποία θα είναι πολύ περιορισμένη και σύντομη γιατί μετά θα συνεχίσουμε να προχωράμε προς τους στόχους μας για τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Χανέγκμπι.

Ο Χανέγκμπι υποστήριξε επίσης ότι σε συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άντεξε στις εκκλήσεις για εκεχειρίες και ανθρωπιστικές παύσεις χωρίς απελευθέρωση ομήρων.

«Βρισκόμαστε στην 42η ημέρα του πολέμου και δεν έχουμε συμφωνήσει να διατάξουμε τον IDF να σταματήσει την προέλασή του ούτε για ένα λεπτό», ανέφερε χαρακτηριστικά δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να δεχτεί πολύ εύκολα μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

«Το Ισραήλ έχει "ποντάρει" πολλά στο νοσοκομείο Σίφα»

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει εδώ και μέρες τις έρευνές τους στο νοσοκομείο Αλ- Σίφα κάτω από το οποίο πιστεύουν πως βρίσκεται το κέντρο διοίκησης της Χαμάς. Ωστόσο, τα ευρήματα δε φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής ικανοποιητικά.

Όπως σχολιάζει αρθρογράφος του BBC τα στοιχεία που έχει προσκομίσει το Ισραήλ, μέχρι στιγμής, δεν είναι πειστικά όσον αφορά το είδος της ρητορικής που χρησιμοποιούσαν οι Ισραηλινοί σχετικά με το πώς είχε οργανωθεί το νοσοκομείο, ώστε να υποδηλώνουν ότι αυτό ήταν ένα νευραλγικό κέντρο για την επιχείρηση της Χαμάς. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα είναι μερικά τουφέκια καλάσνικοφ - αυτά είναι συνηθισμένα στη Μέση Ανατολή - μια είσοδο τούνελ, από τις πολλές που υπάρχουν στη Γάζα, μερικές στρατιωτικές στολές και ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά, σχολιάζει ο βρετανός αρθρογράφος.

Η απόδειξη ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τις ιατρικές εγκαταστάσεις της Γάζας για να καλύψει τις δραστηριότητές της είναι ένας βασικός στόχος του Ισραήλ και είναι μια κατηγορία που η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Η κύρια δικαιολογία του Ισραήλ για τη δολοφονία τόσο πολλών ανθρώπων στη Γάζα είναι ότι η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες. Αλλά εάν δεν βρεθούν αδιάσειστα στοιχεία για ένα αρχηγείο της Χαμάς, στο Σίφα ή αλλού, τότε η πίεση στο Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα για να διαπραγματευτεί μια κατάπαυση του πυρός θα ενταθεί.

Με «όπλο» τους ομήρους

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε πως έχει «ισχυρές ενδείξεις» ότι και στο Αλ Σίφα κρατούνταν όμηροι, αφού οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι η σορός 65χρονης η οποία είχε απαχθεί από το σπίτι της στο Μπερί κοντά στα όρια της Γάζας, ανακαλύφθηκε σε ένα σπίτι κοντά στο νοσοκομείο. Οι ύπαρξη ομήρων κάτω από το Αλ Σίφα αποτελεί ένα ακόμη «όπλο» για το Ισραήλ προκειμένου να συνεχίσει τις έρευνες στο νοσοκομείο. Άλλωστε μόνο με την απελευθέρωση ενός μεγάλου αριθμού ομήρων θα δώσει το «πράσινος φως» για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το Channel 12 κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον προέτρεψε να πιέσει τον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι να απελευθερωθούν περισσότεροι όμηροι.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στις σημερινές του δηλώσεις είπε ότι μετά την απελευθέρωση των ομήρων στις 20 και 22 Οκτωβρίου, υπήρξε πρόταση για απελευθέρωση ακόμη 10 ομήρων - οκτώ από τους οποίους ήταν Ταϊλανδοί εργάτες - καθώς και μια πρόταση για απελευθέρωση 15 ομήρων. Ωστόσο, αυτές απορρίφθηκαν από τον Νετανιάχου και το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός για έναν τόσο μικρό αριθμό ομήρων, την ώρα που περίπου 240 όμηροι παραμένουν στη Γάζα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν είπε εξαρχής ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ότι πρέπει να το κάνει με τον σωστό τρόπο - δηλαδή να ακολουθεί τους νόμους του πολέμου. Για το Ισραήλ θεωρείται επιτακτική ανάγκη να αποδείξει πως κάτω από το Αλ Σίφα κρύβεται το βασικό κέντρο διοίκησης της Χαμάς αν θέλει να συνεχίσει να έχει τη στήριξη των συμμάχων ώστε να συνεχίσουν να το προστατεύουν από τη διεθνή πίεση για κατάπαυση του πυρός. Αν αυτό δε συμβεί τότε οι Ισραηλινοί γνωρίζουν ότι η πίεση για κατάπαυση του πυρός θα ενταθεί και τότε ίσως να χρειαστεί να αναθεωρήσει τους όρους του.

