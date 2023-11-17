Συνέντευξη Τύπου από κοινού παραχώρησαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, λίγο πριν από τη συνάντηση που είχαν το βράδυ της Παρασκευής στο Βερολίνο.

Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Τούρκου προέδρου ήταν αφιερωμένες στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα και, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, αναρωτήθηκε αν «θα μείνουμε εμείς με τα χέρια σταυρωμένα», την ώρα που πλήττονται χώροι λατρείας και νοσοκομεία. «Δεν υπάρχουν στην Τορά οι βομβαρδισμοί νοσοκομείων και οι δολοφονίες παιδιών. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα. Πώς σκοτώνουν αυτά τα παιδιά εδώ;» τόνισε.

«Εμείς δεν έχουμε κανένα χρέος στο Ισραήλ. Αυτοί που χρωστούν δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Δεν κουβαλάμε το βάρος του Ολοκαυτώματος. Ο σεβασμός μας για τον άνθρωπο είναι διαφορετικός. Είμαι ένας ηγέτης που πήρε πρώτα θέση για τον αντισημιτισμό στην πρωθυπουργία μου. Δεν χρωστάμε σε κανέναν εξαιτίας αυτού» δήλωσε παρουσία του Γερμανού καγκελάριου.

Για το θέμα των ομήρων ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ κρατάει πολύ περισσότερους ομήρους. «Γίνεται λόγος για ανταλλαγή ομήρων. Όταν λέτε όμηροι, ποιος είναι ο αριθμός των ομήρων στο Ισραήλ και, ποιος είναι ο αριθμός των ομήρων που κρατάει η Χαμάς στην άλλη πλευρά;» παρατήρησε.

Ξεδιπλώνοντας την ατζέντα των συνομιλιών που θα ακολουθούσαν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι θα συζητήσει με τον Γερμανό καγκελάριο και το μεταναστευτικό, ενώ για τις ευρωτουρκικές σχέσεις ανέφερε ότι «εδώ και καιρό έχουμε δικαιολογημένες προσδοκίες όσον αφορά την Τελωνειακή Ένωση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων (σ.σ. για τους Τούρκους πολίτες που ταξιδεύουν στην ΕΕ). Επί 52 χρόνια η Τουρκία περιμένει στην πύλη της ΕΕ. Θα συζητήσουμε την επιτάχυνση των διαδικασιών θεώρησης των πολιτών μας μέχρι να επιτευχθεί η απελευθέρωση των θεωρήσεων».

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, τονίζοντας πως η Τουρκία είναι μια από τις κορυφαίες χώρες του ΝΑΤΟ, μια χώρα στην πρώτη πεντάδα. «Η Τουρκία δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα στο ΝΑΤΟ» είπε και σχολίασε: «Ανεξάρτητα από το ποιος έχει, ποια άποψη στο ΝΑΤΟ, στο πλευρό τίνος είναι όλοι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Της Ουκρανίας... Εμείς συνομιλούμε και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Αλλά εμείς ήμασταν αυτοί που μεταφέραμε 33 εκατομμύρια τόνους σιτηρών από τον διάδρομο προς την Ευρώπη και την Αφρική».

Όσον αφορά στο αίτημα της Τουρκίας για μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, που επιδιώκει να προμηθευτεί στη θέση των F-35 που μπλόκαραν οι ΗΠΑ, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως «η Γερμανία μπορεί να τα δώσει ή να μην τα δώσει. Είναι η Γερμανία η μόνη χώρα στον κόσμο που παράγει μαχητικά αεροσκάφη; Επί του παρόντος, η Τουρκία έχει φτάσει σε ένα σημαντικό σημείο στον τομέα των μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών».

