Ουκρανία: Ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι αναλαμβάνει πρεσβευτής στη Βρετανία

Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Ουκρανίας, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, θα αναλάβει πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, έναν σύμμαχο-κλειδί του Κιέβου στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο πρόεδρος (Βολοντίμιρ Ζελένσκι) ενέκρινε την υποψηφιότητα του Βαλέρι Ζαλούζνι» και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέστειλε αίτημα στη βρετανική πλευρά ώστε να συμφωνήσει, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ζαλούζνι, που θεωρείται εθνικός ήρωας επειδή συντόνισε την αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας κατά την εισβολή της Ρωσίας, αντικαταστάθηκε τον Φεβρουάριο από τον διοικητή του στρατού ξηράς Ολεξάντρ Σίρσκι, κατ’ απαίτηση του Ζελένσκι.

Η Ουκρανία δεν είχε πρεσβευτή στη Βρετανία αφότου ο Ζελένσκι απέπεμψε τον προηγούμενο, τον Βαντίμ Πριστάικο, τον Ιούλιο του 2023, επειδή τον επέκρινε δημοσίως.

Νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε το Κίεβο ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γκραντ Σαπς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Πρωταρχικός στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και να καλύψουμε άλλες επείγουσες ανάγκες σε όπλα και πυρομαχικά και να αναπτύξουμε την από κοινού παραγωγή όπλων», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στις φωτογραφίες της συνάντησης που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ζελένσκι δεν εμφανίζεται ο Ζαλούζνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

