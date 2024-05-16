Πούτιν: Οι σχέσεις Ρωσίας - Κίνας δεν είναι ευκαιριακές, και δεν στρέφονται εναντίον κανενός

«Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας δεν είναι ευκαιριακές, και δεν στρέφονται εναντίον κανενός», υποστήριξε την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σε περιορισμένο κύκλο αντιπροσώπων.



«Είναι θεμελιώδους σημασίας οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας να μην είναι ευκαιριακές και να μην στρέφονται εναντίον κανενός. Η συνεργασία μας στις παγκόσμιες υποθέσεις σήμερα λειτουργεί ως ένας από τους κύριους σταθεροποιητικούς παράγοντες στη διεθνή σκηνή”, επεσήμανε ο Ρώσος ηγέτης σύμφωνα με το TASS.



Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Κίνα από κοινού «υποστηρίζουν τις αρχές της δικαιοσύνης και μιας δημοκρατικής παγκόσμιας τάξης που αντανακλά πολυπολικές πραγματικότητες και μια παγκόσμια τάξη βασισμένη στο διεθνές δίκαιο». «Η Ρωσία και η Κίνα συνεργάζονται επιτυχώς στα Ηνωμένα Έθνη, τις BRICS, την SCO και την G20. Είμαστε αποφασισμένοι να εναρμονίσουμε περαιτέρω τις διαδικασίες ολοκλήρωσης στον ευρασιατικό χώρο, να συνδυάσουμε τις δυνατότητες της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας και την Πρωτοβουλία σου, αγαπητέ μου φίλε, Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.



Ο πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε την ελπίδα ότι η τρέχουσα επίσκεψή του θα δώσει επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη ολόκληρου του οικοδομήματος διμερούς συνεργασίας. «Θα ήθελα να τονίσω: είμαι πολύ χαρούμενος που φτάνω στην Κίνα και θα συναντηθώ μαζί σας», είπε ο Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ.

Από πλευράς του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξήρε σήμερα τη σχέση Πεκίνου-Μόσχας, που κατ’ αυτόν «ευνοεί την ειρήνη», υποδεχόμενος στο Πεκίνο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, περιθωριοποιημένο από τη Δύση μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία το 2022.

Η σχέση Κίνας-Ρωσίας «όχι μόνο είναι προς το θεμελιώδες συμφέρον των δυο χωρών και των δυο λαών, αλλά είναι επίσης ευνοϊκή για την ειρήνη», τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ, διαβεβαιώνοντας πως είναι έτοιμος να την ενισχύσει, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της κινεζικής διπλωματίας.

🇷🇺🇨🇳PUTIN AND XI IN BEIJING



Putin and Xi, as founding members of what they call the “new economic world order,” known as BRICS, are very friendly these days.



Putin will be in China for 2 days.



pic.twitter.com/ZBH3JW6omc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2024

Η σχέση αυτή είναι παράγων «σταθερότητας», έκρινε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. «Δεν είναι οπορτουνιστική και δεν στρέφεται εναντίον κανενός».

Ο κ. Πούτιν έφθασε νωρίς το πρωί στην κινεζική πρωτεύουσα με την ελπίδα να πείσει τον «αγαπητό του φίλο» Σι Τζινπίνγκ να προσφέρει περισσότερη στήριξη στη Μόσχα και στην πολεμική προσπάθειά της στην Ουκρανία.

Η διήμερη επίσκεψη είναι το πρώτο ταξίδι που κάνει στο εξωτερικό ο κ. Πούτιν αφού επανεξελέγη τον Μάρτιο και η δεύτερη μέσα σε κάτι περισσότερο από έξι μήνες.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι σανίδα οικονομικής σωτηρίας για τη Ρωσία, που υφίσταται τιμωρητικές κυρώσεις από τη Δύση για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Μερικές ώρες προτού αναχωρήσει, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφραζε ικανοποίηση για την προέλαση του στρατού του, που κατέλαβε μερικές ακόμη κοινότητες στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά).

Putin has just come to my country. Look what a grand welcome I have given



I would support more military because France has banned our spy app "TikTok" 😤 Putin can do whatever he wants with Europe pic.twitter.com/rL6PCz599H — Xi jingping (Parody) (@xipingaoc) May 16, 2024

