Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα το ιστορικό κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Καλλονής «Λέσχη Αρίσβη» κάνοντας στάχτη σπάνια βιβλία, πίνακες, χειρόγραφα που μαρτυρούν την ιστορία του τόπου.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε στη σκεπή.

Οι πρώτες πληροφορίες εκτιμούν ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.

Παρά την άμεση κλήση της πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση με πέντε (5) οχήματα και 12 πυροσβέστες, η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον πάνω όροφο του κτιρίου και μαζί το ιστορικό αρχείο.

Το κτήριο, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Μουμπτζή, στέγαζε στον πρώτο του όροφο την «Λέσχη Αρίσβη» η οποία διέθετε και την ιστορική βιβλιοθήκη..

Στο ισόγειο στεγαζόταν ο ΕΘΟΚ (Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής) και το βεστιάριο του σωματείου και ο Κυνηγετικός Σύλλογος..

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, stonisi.gr

Πηγή: skai.gr

