Λέσβος: Κάηκε τα ξημερώματα ολοσχερώς η ιστορική Λέσχη Αρίσβης στην Καλλονή - Στάχτη το πολύτιμο αρχείο της

Οι πρώτες πληροφορίες εκτιμούν ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.

λεσβος

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα το ιστορικό κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Καλλονής «Λέσχη Αρίσβη» κάνοντας στάχτη σπάνια βιβλία, πίνακες, χειρόγραφα που μαρτυρούν την ιστορία του τόπου.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε στη σκεπή.

Οι πρώτες πληροφορίες εκτιμούν ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.

λεσβοσ

Παρά την άμεση κλήση της πυροσβεστικής, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση με πέντε (5) οχήματα και 12 πυροσβέστες, η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον πάνω όροφο του κτιρίου και μαζί το ιστορικό αρχείο.

Το κτήριο, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Μουμπτζή, στέγαζε στον πρώτο του όροφο την «Λέσχη Αρίσβη» η οποία διέθετε και την ιστορική βιβλιοθήκη..

Στο ισόγειο στεγαζόταν ο ΕΘΟΚ (Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής) και το βεστιάριο του σωματείου και ο Κυνηγετικός Σύλλογος.. 

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, stonisi.gr

Πηγή: skai.gr

