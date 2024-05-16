Η Sophie Turner αποκάλυψε τη μάχη της με την κατάθλιψη και το άγχος και μίλησε για την αγωνία που ένιωσε κατά τη διάρκεια του διαζυγίου της με τον Joe Jonas σε συνέντευξή της στη «Vogue». Μάλιστα, η ίδια παραδέχτηκε ότι υπήρχαν μέρες που δεν ήξερε αν θα τα κατάφερνε.

Η 28χρονη πρωταγωνίστρια του «Game of Thones» και ο τραγουδιστής των Jonas Brothers, 34 ετών, σόκαραν τον κόσμο όταν ανακοίνωσαν ότι θα πάρουν διαζύγιο τον Σεπτέμβριο του 2023. Αμέσως, το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» από εικασίες σχετικά με το τι είχε πάει στραβά.

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε για το «κυνήγι μαγισσών» των ΜΜΕ γύρω από τον χωρισμό της και παραδέχτηκε ότι πάλεψε πάρα πολύ με τις «ενοχές της μητέρας», ενώ περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως τη χειρότερη της ζωής της. Η ίδια ανέφερε ότι τα παιδιά της έχουν γίνει θύματα της πικρής διαμάχης του διαζυγίου της.

«Θέλω να πω, αυτές ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μου», δήλωσε στη «Vogue». «Υπήρχαν κάποιες μέρες που δεν ήξερα αν θα τα κατάφερνα.

Τηλεφωνούσα στον δικηγόρο μου και έλεγα: "Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Απλά δεν μπορώ". Ποτέ δεν ήμουν αρκετά δυνατή για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και τότε, τελικά, μετά από δύο εβδομάδες που ήμουν σε τέλμα, υπενθύμισα στον εαυτό μου ότι αγωνιζόμουν για τα παιδιά μου. Μόλις κάποιος μου πει: "Κάνε το για τα παιδιά σου", θα το κάνω. Δεν θα το έκανα για τον εαυτό μου, αλλά θα βρω τη δύναμη γι' αυτά».

Εκείνη την εποχή, η ηθοποιός βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Joan», ενώ ο Joe και οι δύο κόρες τους, η Willa, τεσσάρων ετών, και η Delphine, ενός έτους, έμεναν στις ΗΠΑ.

«Είχα συμβόλαιο να είμαι στα γυρίσματα για άλλες δύο εβδομάδες, οπότε δεν μπορούσα να φύγω. Τα παιδιά μου ήταν στις ΗΠΑ και δεν μπορούσα να πάω σε αυτά, επειδή έπρεπε να τελειώσω την ταινία. Και άρχισαν να βγαίνουν όλα αυτά τα άρθρα...», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η σταρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.