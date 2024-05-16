Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις σκοτεινές πρακτικές και τις διασυνδέσεις της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και μάλιστα λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Νέο ντοκιμαντέρ της δημόσιας τηλεόρασης και συγκεκριμένα της ερευνητικής εκπομπής Report Mainz φέρνει στο φως τις «στενές» και «ιδιαίτερα επικίνδυνες» διασυνδέσεις της Εναλλακτικής για τη Γερμανία με ένα πυκνό δίκτυο φοιτητικών αδελφοτήτων από το Βερολίνο, τη Βόννη ως το Βύρτσμπουργκ, κάποιες εκ των οποίων είναι γνωστές για το ναζιστικό τους παρελθόν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων η παλιά και γνωστή στην τοπική κοινωνία για σκιώδεις πρακτικές αδελφότητα Burschenschaft Raczek της Βόννης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη αδελφότητα φέρεται να ζητούσε από τα νέα μέλη αποδείξεις περί «άριας καταγωγής», εξετάζοντας ακόμη και τη μορφολογία του σώματος και του προσώπου τους προκειμένου να εξακριβώσουν την καθαρότητα της καταγωγής τους.

Το πολιτικό ζήτημα που προκύπτει μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα είναι όμως το εξής: Πάνω από 50 βουλευτές της Εναλλακτικής για τη Γερμανία έχουν στενούς δεσμούς με αμφιλεγόμενες αδελφότητες και την οργάνωση-ομπρέλα Deutsche Burschenschaft. Κάποιοι ήταν οι ίδιοι μέλη τους, άλλοι έχουν δώσει ομιλίες ή συμμετείχαν σε εκδηλώσεις σε μια προσπάθεια μύησης και προσέγγισης νέων μελών. Κάποιοι νέοι, μέλη αδελφοτήτων, απασχολούνται ήδη σε γραφεία βουλευών ή ευρωβουλευτών ή άλλες κομματικές θέσεις της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στη γερμανική βουλή

Η επίσημη πλευρά της AfD δεν σχολιάζει προς το παρόν τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως από τη δημοσιογραφική έρευνα. Πάντως από αυτή προκύπτει ότι και η συμπρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής της Κ.Ο. Άλις Βάιντελ απασχολεί ως συνεργάτες της τρία μέλη αμφιλεγόμενων αδελφοτήτων.

Επίσης συνεργάτης του ευρωβουλευτή Μαξιμίλιαν Κρα, φέρεται να ήταν μέλος της αμφιλεγόμενης αδελφότητας Gothia στο Βερολίνο. Πρόσφατα ο Κρα βρέθηκε στην επικαιρότητα εξαιτίας της εμπλοκής στενού συνεργάτη του σε υπόθεση κινεζικής κατασκοπείας ενώ στο παρελθόν έχει βρεθεί στο στόχαστρο και για σκιώδεις επαφές με τη Ρωσία. Στο παρελθόν σάλο είχε προκαλέσει και η περίπτωση του Βαυαρού πολιτικού της AfD Ντάνιελ Χαλέμπα, πρώην μέλους της ναζιστικών καταβολών αδελφότητας Teutona zu Prague στο Βύρτσμπουργκ.

Τα στοιχεία της έρευνας πάντως έχουν ήδη περιέλθει σε γνώση της ομοσπονδιακής βουλής και των 16 τοπικών κοινοβουλίων. Η Μπούνστεσταγκ φαίνεται πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και καιρό να διερευνά υποθέσεις κοινοβουλευτικών συνεργατών βουλευτών της AfD για διασυνδέσεις με ακροδεξιά δίκτυα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το δημοκρατικό πολίτευμα.

Σειρά δικαστικών αποφάσεων κατά της AfD

Την Τρίτη δικαστήριο της πόλης Χάλε επέβαλε πρόστιμο 13.000 ευρώ στον Μπιοργκ Χέκε, κορυφαίο στέλεχος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία στη Θουριγγία, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει τοπικός πρωθυπουργός μετά τις κρίσιμες εκλογές του Σεπτεμβρίου, με το κόμμα του να είναι πρώτο με διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Η χρηματική ποινή επιβλήθηκε σε πρώτο βαθμό για υπόθεση που σχετίζεται με το πρόσφατο πολιτικό παρελθόν του και τη χρήση σε κομματική εκδήλωση του ναζιστικού συνθήματος «Όλα για τη Γερμανία», παραπέμποντας στις ιαχές των ταγμάτων εφόδου του Χίτλερ.

Την ίδια ώρα, λίγες μόλις μέρες μετά την σημαντική δικαστική απόφαση δικαστηρίου στο Μίνστερ, η οποία επικυρώνει ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι ύποπτη για ακροδεξιά δράση και άρα μέλη της εναντίον των οποίων υπάρχουν υπόνοιες για ακροδεξιά δράση, μπορούν νόμιμα να παρακολουθούνται, αυξάνονται οι πολιτικές φωνές που τάσσονται υπέρ μιας απαγόρευσης της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Μια κίνηση βέβαια που ενέχει κινδύνους και θα αντιμετώπιζε πολλά νομικά εμπόδια όπως ανέφερε στη γερμανική ραδιοφωνία η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και τοπική πρωθυπουργός στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία Mανουέλα Σβέσιγκ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί αρχικά αδιάσειστα στοιχεία από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος τα οποία να στοιχειοθετούν χωρίς αμφιβολίες τον εξτρεμιστικό χαρακτήρα του κόμματος που θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία και τους συνταγματικούς θεσμούς στη Γερμανία.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.