Η Άννα Μαρία και η Μαριαλένα, αν και είχαν προβλήματα στη συνεργασία τους, έχουν κερδίσει 2.000 ευρώ μέχρι στιγμής. Σήμερα, αντιμετωπίζουν τη Μάντη και τον κουμπάρο της Στάθη και ελπίζουν σε τρίτη νίκη. Τι θα πει όμως και ο Έκτορας, μετά την ολοκλήρωση της μαγειρικής μονομαχίας;

Οι δύο φίλες μπαίνουν ξανά στην κουζίνα της Μαμάς και δηλώνουν έτοιμες για να μαγειρέψουν ένα απολαυστικό πιάτο. Η Μαριαλένα δίνει οδηγίες, η Άννα Μαρία προσπαθεί να τις ακολουθήσει, η ένταση μεταξύ τους αυξάνεται αλλά οι «κολοκυθοκεφτέδες με αρωματικό γιαούρτι και πίτες» φτάνουν μπροστά στον σεφ. Θα είναι τόσο γευστικοί ώστε να συνεχίζουν και στο επόμενο επεισόδιο;

Ο Στάθης είναι πλοίαρχος και η Μάντη ειδική στις pilates.

Στον τομέα της είναι από τις καλύτερες, οι μαγειρικές της ικανότητες όμως είναι περιορισμένες. Βασίζεται όμως στον Στάθη, που έχει πολύ καλές γνώσεις και την καθοδηγεί για να ετοιμάσει μία νέα προσέγγιση για hot dog - «hot dog σπετζοφάι». Ο Μάρκος ενθουσιάζεται με την ιδέα, θα ικανοποιήσει όμως και τον Έκτορα η πρωτότυπη αυτή συνταγή;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

