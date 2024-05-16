Η ξανθιά σεξοβόμβα Beyonce ήταν εντυπωσιακή στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. H 42χρονη σούπερ σταρ εξέπληξε τους 319 εκατ. ακολούθους της, με το σέξι φόρεμά της. Πολλοί θαυμαστές την επαίνεσαν για την καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενώ κάποιοι εστίασαν στους κοιλιακούς της.

Τον Μάρτιο, η Beyonce ενθουσίασε τους θαυμαστές της με την κυκλοφορία του πρώτου country άλμπουμ της, «Cowboy Carter».Και συνέχισε να γιορτάζει την επιτυχία του έργου της, κάνοντας εμφανίσεις εμπνευσμένες από τη Δύση.

Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι διάσημη καλλιτέχνιδα θα συμπεριληφθεί ως νέο λήμμα στην τελευταία έκδοση του γαλλικού λεξικού «Le Petit Larousse». Η Αμερικανίδα ποπ σταρ δεν θα είναι μόνη της, αλλά παρέα με άλλους διάσημους καλλιτέχνες όπως η Cate Blanchett, ο Γάλλος ηθοποιός Omar Sy, ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer», Christopher Nolan, και ο Antoine Dupont στην 120η έκδοση του δημοφιλούς λεξικού.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Billboard, πρόκειται για το όγδοο άλμπουμ στην καριέρα της Beyonce που κατακτά την πρώτη θέση στις πωλήσεις. Το επίτευγμα αυτό έρχεται σε μια εποχή όπου έχει γίνει συζήτηση για το γεγονός ότι η ίδια η Beyonce δεν είναι καλλιτέχνιδα της country μουσικής. Αν και το νέο της άλμπουμ αψηφά τα είδη, καθώς συνδυάζει ποπ, κάντρι, R&B και άλλους ήχους, η «Bey» έχει σίγουρα τις αποδείξεις για να διεκδικήσει τη country μουσική.

