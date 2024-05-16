Την υπογραφή μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης, αρχικής διάρκειας 30 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 30 έτη, μεταξύ της έμμεσης 100% θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΕ και της εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ ΑΕ (Costeas-Geitonas School «CGS»), σύμφωνα με την οποία το CGS θα αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ("CGS at The Ellinikon") στην περιοχή Πολεοδόμησης Α-Π4 εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ανακοίνωσε η LAMDA Development.

To CGS at The Ellinikon, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα αποτελέσει ένα σύγχρονο πρότυπο σχολείο που θα προσφέρει Εθνικό και Διεθνές Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ιστορία, τις αξίες, την τεχνογνωσία και την πρωτοπόρα εκπαιδευτική φιλοσοφία του CGS. Το CGS at the Ellinikon θα αποτελέσει ορόσημο εκπαιδευτικής και αρχιτεκτονικής καινοτομίας στον εγχώριο και ευρωπαϊκό χάρτη. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του θα εναρμονίζονται με τις αρχές της νέας πόλης του The Ellinikon, της πιο «έξυπνης» και πράσινης πόλης στην Ευρώπη.

Το μίσθωμα της μακροχρόνιας μίσθωσης θα καθορίζεται ετησίως βάσει του Κύκλου Εργασιών που θα επιτυγχάνεται σε κάθε ημερολογιακό έτος. Η έναρξη λειτουργίας του CGS at The Ellinikon αναμένεται το Σεπτέμβριο 2027.

Το CGS, με έτος ίδρυσης το 1973, φιλοξενεί σήμερα 1.975 μαθητές και πάνω από 600 εργαζόμενους σε campus 67.000 τ.μ. στην Παλλήνη, προσφέροντας τα προγράμματα του Οργανισμού International Baccalaureate (IB) για μαθητές από 3 έως 18 ετών σε συνδυασμό με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το CGS διακρίνεται για την εκπαιδευτική καινοτομία, την εξωστρέφεια και το ευρύ δίκτυο διεθνών συνεργασιών με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

