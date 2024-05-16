Στην Πράγα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Τσέχο ομόλογό του Jan Lipavský.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο υπουργών θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, με την αμυντική βιομηχανία της Τσεχίας να είναι αυτή την περίοδο προσανατολισμένη στη στήριξη της άμυνας της Ουκρανίας. Οι δύο χώρες συνεργάζονται στα θέματα άμυνας τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και διμερώς.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα συζητηθεί ακόμη το ζήτημα της ενεργειακής διαφοροποίησης. Η Αθήνα μπορεί να συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία της Πράγας, μέσω του ελληνικού κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου με αποθέματα τόσο από τη Ρεβυθούσα, όσο και από τον FSRU, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των επόμενων μηνών, έργων που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Αθήνα και Πράγα είναι χώρες που συμφωνούν στην ανάγκη της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, υποστηρίζοντας την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και της Ουκρανίας, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Υπάρχει ακόμη κοινή αντίληψη ως προς την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Η Ελλάδα ακόμη συνεχίζει να προωθεί την υποψηφιότητά της για τη θέση του μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα συζητηθούν ακόμη ευρωπαϊκά θέματα και το ζήτημα της μεταρρύθμισης της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τσεχία, χώρα με παραδοσιακά καλές σχέσεις με την Ελλάδα, θεωρείται ως η πλέον μετριοπαθής χώρα της ομάδας Visegrad, της οποίας έχει αυτή την περίοδο την προεδρία.

Είναι μέλος της πρωτοβουλίας των τριών θαλασσών, στην οποία μόλις πρόσφατα προσχώρησε και η Ελλάδα, ενώ φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια από την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 τοπική ώρα, οι διευρυμένες συνομιλίες στις 11:30, ενώ στις 12:00 οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

