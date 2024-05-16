Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη το πρωί ότι κατάφερε να ανασχέσει την «προέλαση» της Ρωσίας σε κάποιες περιοχές στην επαρχία του Χαρκόβου, εναντίον της οποίας η Μόσχα εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στις 10 Μαΐου καταλαμβάνοντας νέα εδάφη.

«Η κατάσταση στον τομέα του Χαρκόβου παραμένει περίπλοκη», αλλά «οι αμυντικές μας δυνάμεις έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν εν μέρει την κατάσταση, η προέλαση του εχθρού σε κάποιες περιοχές έχει ανασχεθεί», επεσήμανε ο Ναζάρ Βολόχιν εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο ρωσικός στρατός «εξακολουθεί να προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για νέα προέλαση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά την Βοβτσάνσκ, μια πόλη με περίπου 18.000 κατοίκους πριν τον πόλεμο που αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της Μόσχας αυτή την περίοδο, οι ουκρανικές δυνάμεις «ελέγχουν προσεκτικά» τα κτήρια στο βόρειο τμήμα της πόλης, όπου τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν οδομαχίες, εξήγησε ο Βολόχιν.

Ο ουκρανικός στρατός «προσπαθεί να σταθεροποιήσει την κατάσταση, να προκαλέσει απώλειες και να εμποδίσει τον εχθρό να εδραιωθεί. (Ουκρανικές) αντεπιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Ο δημοφιλής Ουκρανός στρατιωτικός μπλόγκερ Γιούρι Μπουτούσοφ δήλωσε ότι «η ρωσική επίθεση στη βόρεια επαρχία του Χαρκόβου έχει ουσιαστικά ανασχεθεί».

«Οι ρωσικές ομάδες επίθεσης έχουν υποστεί απώλειες, όμως ακόμη δεν έχουν εξουδετερωθεί και οι μάχες συνεχίζονται», πρόσθεσε στο Facebook αργά χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη του Χαρκόβου, τον Όλεχ Σινεχούμποφ, περίπου 8.779 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Περίπου 15 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Το AFP αναφέρει ότι, με βάση ανάλυσή του που καταρτίστηκε από τα δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ο ρωσικός στρατός κατέλαβε σε διάστημα μίας εβδομάδας 278 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ανατολική Ουκρανία, κυρίως στην επαρχία του Χαρκόβου.

Πρόκειται για τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη που έχει σημειώσει ο ρωσικός στρατός εδώ και ενάμιση χρόνο.

Εξάλλου ο Σεργκέι Σοϊγκού επανεμφανίστηκε σήμερα με τη νέα του ιδιότητα. Ο τέως υπουργός Άμυνας και γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας υποστήριξε ότι ο ρωσικός στρατός προελαύνει προς όλες τις κατευθύνσεις στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

