Δύο ενήλικοι και τέσσερα παιδιά δολοφονήθηκαν μέσα σε σπίτι σε προάστιο της Οτάβας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στον Καναδά. Η μαζική δολοφονία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο προάστιο Μπαρχέιβεν. «Είναι προφανώς ένα φρικτό σκηνικό», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Έρικ Σταμπς στο δίκτυο CBC χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις συνθήκες του στυγερού εγκλήματος.

Αστυνομικοί έφθασαν στον τόπο του εγκλήματος γύρω στις 11 το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα, 06:00 της Πέμπτης στην Ελλάδα), αφότου ειδοποιήθηκαν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο δήμαρχος της καναδικής πρωτεύουσας Μαρκ Σάτκλιφ έκανε λόγο για «ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά βίας στην ιστορία της πόλης μας», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο που ανακρίνεται, ενώ ένας τραυματίας έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο. Οι Aρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων.

Οι μαζικές δολοφονίες είναι σπάνιες στον Καναδά. Τον Δεκέμβριο του 2022 ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε πέντε ανθρώπους σε προάστιο του Τορόντο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ένας άνδρας είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου 11 ανθρώπους στην επαρχία Σασκάτσουαν. Ο δράστης πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης λίγο μετά τη σύλληψή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

