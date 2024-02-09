Με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μαίνεται, ο πρόεδρος Ζελένσκι αποφάσισε να απομακρύνει τον Βάλερι Ζαλούζνι, ανώτατο διοικητή των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Εδώ και καιρό υπήρχαν αναφορές πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές. Επιπλέον, ο Ζαλούζνι δεν τοποθετούταν συχνά δημοσίως, ορισμένες φορές που το έκανε όμως, «δεν είχε προηγουμένως συνεννοηθεί με το γραφείο του προέδρου», εξηγεί η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Σε συνέντευξή του στο Economist, για παράδειγμα, ο Ζαλούζνι παραδέχθηκε πως η ουκρανική αντεπίθεση δεν ήταν επιτυχής. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ζελένσκι, «ο οποίος αρνήθηκε δημοσίως πως ο πόλεμος έχει φτάσει σε αδιέξοδο […] και προειδοποίησε επίσης δημοσίως τον επικεφαλής του στρατού να μην εμπλέκεται στην πολιτική.



Προφανώς εδώ και καιρό ο Ζαλούζνι θεωρούταν ως πιθανός ανταγωνιστής του Ζελένσκι για την προεδρία. Ο λαός εμπιστεύεται τόσο τον πρώην ανώτατο διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τον ίδιο τον στρατό. Σύμφωνα δε με πρόσφατη δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου ο Ζαλούζνι απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του 88% των πολιτών, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι του 63%».



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.