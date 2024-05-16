Λογαριασμός
Γερμανία: Δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν επιδρομές σε ιδιοκτησίες σε σχέση με τη Χαμάς

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας απαγόρευσε επίσης σήμερα την οργάνωση «Παλαιστίνη Αλληλεγγύη Ντουίσμπουργκ»

Δυνάμεις ασφαλείας ερεύνησαν τέσσερις ιδιοκτησίες στην πόλη Ντούισμπουργκ της δυτικής Γερμανίας στο πλαίσιο της δράσης εναντίον οργάνωσης που φέρεται να υποστηρίζει την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας απαγόρευσε επίσης σήμερα την οργάνωση «Παλαιστίνη Αλληλεγγύη Ντουίσμπουργκ» (Palästina Solidarität Duisburg).

«Η απαγόρευση αυτή έρχεται τη σωστή στιγμή και στέλνει το σωστό σήμα», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου Χέρμπερτ Ρόιλ.

«Σε πολλές περιπτώσεις, η αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη δεν κρύβει τίποτε άλλο παρά μίσος για τους Εβραίους - όπως στην περίπτωση της οργάνωσης που απαγορεύθηκε σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γερμανία Χαμάς
