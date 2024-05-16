Δυνάμεις ασφαλείας ερεύνησαν τέσσερις ιδιοκτησίες στην πόλη Ντούισμπουργκ της δυτικής Γερμανίας στο πλαίσιο της δράσης εναντίον οργάνωσης που φέρεται να υποστηρίζει την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας απαγόρευσε επίσης σήμερα την οργάνωση «Παλαιστίνη Αλληλεγγύη Ντουίσμπουργκ» (Palästina Solidarität Duisburg).

«Η απαγόρευση αυτή έρχεται τη σωστή στιγμή και στέλνει το σωστό σήμα», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου Χέρμπερτ Ρόιλ.

«Σε πολλές περιπτώσεις, η αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη δεν κρύβει τίποτε άλλο παρά μίσος για τους Εβραίους - όπως στην περίπτωση της οργάνωσης που απαγορεύθηκε σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.