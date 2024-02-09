O μέχρι χθες διοικητής των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, είναι πλέον αρχηγός των ουκρανικού στρατού, στη θέση του Βαλέρι Ζαλούζνι τον οποίο καρατόμησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ο στρατηγός Σίρσκι γεννήθηκε το 1965 σε ένα μικρό χωριό στην περιοχή Βλαντίμιρ της Ρωσίας. Στη δεκαετία του 1980, σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Διοίκησης Συνδυασμένων Όπλων της Μόσχας. Συνέχισε τη στρατιωτική του εκπαίδευση στην Ουκρανία, αποφοίτησε με άριστα και άρχισε να ανεβαίνει τις κλίμακες του στρατού.



Πριν από τον πόλεμο στο Ντονμπάς, τη δεκαετία του 2000, ο νέος αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων διοικούσε την 72η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία και είχε προαχθεί σε υποστράτηγο. Το Νοέμβριο του 2013, ο Σίρσκι, εκ μέρους του Κιέβου συζήτησε τις αλλαγές στον ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.

Σίρσκι και Ζαλούζνι



Στην έναρξη του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία το 2014, ο Σίρσκι ήταν επιτελάρχης των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων.



Το σχέδιο για την αντεπίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου εκπονήθηκε από τον στρατηγό Σίρσκι, ο οποίος στις αρχικές φάσεις του πολέμου υπερασπίστηκε το Κίεβο και το βόρειο μέτωπο.



Ο τότε διοικητής των χερσαίων δυνάμεων κατάρτισε επίσης σχέδιο για την απελευθέρωση της πόλης Κουπιάνσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον νέο του διοικητή ως "τον πιο έμπειρο στρατηγό της Ουκρανίας", υπογραμμίζοντας ότι ήταν διοικητής κατά την άμυνα του Κιέβου στην αρχή της ρωσικής εισβολής πριν από σχεδόν δύο χρόνια, και στη συνέχεια της αντεπίθεσης το φθινόπωρο του 2022 κατά την οποία απελευθερώθηκε η περιφέρεια του Χαρκόβου.



Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός χρειάζεται άμεσες αλλαγές με μια νέα προσέγγιση στην επιστράτευση και στρατολόγηση. Οι ουκρανικές δυνάμεις απέδειξαν ότι μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο των αιθέρων, αλλά δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους στην ξηρά το 2023, τόνισε.



