ΜΕΝΤΑ LIVE με τους Gadjo Dilo

Το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων και ο ΜΕΝΤΑ 88 παρουσιάζουν το πρώτο ΜΕΝΤΑ LIVE του καλοκαιριού.

Οι Gadjo Dilo έρχονται στο Πάρκο Ελευθερίας, σε ένα αυτοσχέδιο πάρτι με ελεύθερη είσοδο για όλους! Απλώνουμε τις ψάθες και τις πετσέτες μας στο γρασίδι και τραγουδάμε κάτω από τ’ αστέρια.

Οι Gadjo Dilo είναι μια παρέα μουσικών που παντρεύει τη μουσική παράδοση της gypsy jazz με τα χρώματα της ελληνικής μουσικής.

Ελάτε να παρασυρθούμε από το πάθος τους, να γίνουμε όλοι μια παρέα, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να υποδεχθούμε μαζί το καλοκαίρι.

Τρίτη 21 Μαΐου | 21.00

Πάρκο Ελευθερίας

(ΜΕΤΡΟ: Στάση Μέγαρο Μουσικής)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

Μέντα Live! Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

Ακολουθήστε τον Μέντα 88. στα social media:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/menta88fm

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/menta88fm/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@menta88fm

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.