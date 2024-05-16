Η περασμένη νύχτα ήταν «λιγότερο βίαιη» στη Νέα Καληδονία, που τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των βίαιων ταραχών που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 4 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένας χωροφύλακας, με φόντο εξέγερση υποστηρικτών της ανεξαρτησίας εναντίον μιας εκλογικής μεταρρύθμισης.

Έπειτα από δύο νύχτες αιματηρής ανάφλεξης, η περασμένη νύχτα «ήταν λιγότερο βίαιη», δήλωσε ο αντιπρόσωπος του γαλλικού κράτους στο αρχιπέλαγος Λουί Λεφράν, αν και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι σημειώθηκαν «πολύ σημαντικές συγκρούσεις».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε στους αιρετούς αξιωματούχους της Νέας Καληδονίας να έχουν σήμερα «ανταλλαγή απόψεων μέσω βιντεοδιάσκεψης», έπειτα από ένα νέο Συμβούλιο Άμυνας το οποίο πρόκειται να συνεδριάσει στις 11:00 (12:00 ώρα Ελλάδας), ανακοινώθηκε από το προεδρικό μέγαρο. Νωρίτερα χθες, Τετάρτη, είχε μιλήσει για «την ανάγκη να επαναληφθεί ο πολιτικός διάλογος» σ' αυτό το έδαφος που η Γαλλία αποίκισε τον 19ο αιώνα.

Κατάσταση «εξέγερσης»

Η περιφέρεια της Νουμεά έγινε και πάλι στόχος λεηλασιών και εμπρησμών, πρόσθεσε ο Λουί Λεφράν. Κάτοικοι άρχισαν να οργανώνουν εκεί την προστασία των συνοικιών τους και ύψωσαν αυτοσχέδια οδοφράγματα, φτιαγμένα από ξύλινες παλέτες, δοχεία και χειράμαξες, πάνω στα οποία ύψωσαν λευκές σημαίες. «Έχουν επίσης στηθεί παγίδες για τις δυνάμεις της τάξης», οι οποίες δέχθηκαν «πυρά από καραμπίνες για κυνήγι μεγάλων θηραμάτων», δήλωσε ο Λουί Λεφράν.

Σύμβολο αυτής της έξαρσης της βίας είναι η φτωχή συνοικία Οτέιγ, όπου πυρά εξακολουθούσαν να ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες και η οποία βρίσκεται σε κατάσταση ερήμωσης, όπως διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, με το σούπερ-μάρκετ της να έχει πυρποληθεί, τα εμπορικά καταστήματα και τα εστιατόριά της να έχουν λεηλατηθεί και καεί.

Γιατί γίνονται ταραχές στη Νέα Καληδονία και γιατί έχει σημασία

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας της Νουμέα, η ψήφος στις περιφερειακές εκλογές περιοριζόταν σε άτομα που διέμεναν στη Νέα Καληδονία πριν από το 1998 και στα παιδιά τους. Το μέτρο είχε στόχο να δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση στους Κανάκ, που είχαν γίνει μειονοτικός πληθυσμός.

Το Παρίσι θεωρεί τη ρύθμιση ως αντιδημοκρατική και οι νομοθέτες ενέκριναν συνταγματική τροποποίηση για το άνοιγμα του εκλογικού σώματος ώστε να συμπεριλάβει άτομα που ζουν στη Νέα Καληδονία για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Ο Μακρόν έχει πει ότι θα καθυστερήσει τη νομιμοποίησή του και θα προσκαλέσει εκπροσώπους του πληθυσμού της επικράτειας στο Παρίσι για συνομιλίες για την επίτευξη διευθέτησης κατόπιν διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, είπε ότι πρέπει να επιτευχθεί νέα συμφωνία έως τον Ιούνιο, διαφορετικά θα την υπογράψει για να γίνει νόμος.

Πηγή: skai.gr

