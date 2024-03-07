Σουηδία: Τέσσερις συλλήψεις υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης

Η σουηδική αστυνομία συνέλαβε σήμερα Πέμπτη τέσσερις υπόπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης, οι οποίοι φέρονται να έχουν διασυνδέσεις με τζιχαντιστική οργάνωση.

Εκπρόσωπος της σουηδικής υπηρεσίας ασφαλείας (SÄPO) δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι θεωρεί πως υπάρχουν δεσμοί με «το οργανωμένο έγκλημα» και διερευνώνται επίσης διασυνδέσεις με «την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος». Δεν υπεισήλθε σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς φέρονται να συνδέονται οι ύποπτοι με το Ισλαμικό Κράτος, την ταυτότητά τους ή τη φύση της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Στοκχόλμης, κατόπιν μακράς έρευνας που προηγήθηκε, σύμφωνα με την εισαγγελία. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι διεξήχθη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο προάστιο Τίρεσο της πρωτεύουσας.

Säkerhetspolisen har den 7 mars tillsammans med Polismyndigheten genomfört en insats där fyra personer gripits. https://t.co/Emq3RF995m — Säkerhetspolisen (@SAPOsverige) March 7, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.