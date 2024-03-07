Κόνστανς Μάρτεν: Γόνος αριστοκρατών κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της

Η Βρετανίδα Κόνστανς Μάρτεν, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της από αμέλεια μαζί με τον σύντροφό της, ενώ διέφευγαν των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας τον Ιανουάριο του 2023, αρνήθηκε σήμερα ενώπιον ενός βρετανικού δικαστηρίου οποιαδήποτε κακοποίηση της μικρής Βικτόριας.

Η κατηγορούμενη, ηλικίας 36 ετών, κληρονόμος μιας οικογένειας που ιστορικά είναι προσκείμενη στη βασιλική οικογένεια, κατέθεσε, προς έκπληξη όλων, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου στο Ολντ Μπέιλι του Λονδίνου, υποστηρίζοντας πως δεν έθεσε ποτέ σε κίνδυνο το μωρό της, ηλικίας λίγων ημερών.

BREAKING: Constance Marten denies causing her baby any harm, telling jurors she 'did nothing but show her love'.



Sky correspondent @ashnahurynag has the latest from the Old Bailey in London. https://t.co/xLJlvQUloG



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/vbWVjPPm9n — Sky News (@SkyNews) March 7, 2024

«Ο Μαρκ κι εγώ αγαπάμε τα παιδιά μας περισσότερο απ’ όλους σε ολόκληρο τον κόσμο», κατέθεσε η Κόνστανς Μάρτεν, διαβεβαιώνοντας πως το βρέφος δεν υπήρξε θύμα κακοποίησης ούτε εκτέθηκε στο κρύο, κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους και των νυκτών που πέρασε σε μια σκηνή εν μέσω του χειμώνα.

«Νιώθω ένοχη, καθώς βρισκόταν στα χέρια μου» ανέφερε εντούτοις η γυναίκα, υποστηρίζοντας πως αποκοιμήθηκε προτού βρει τη Βικτόρια νεκρή όταν ξύπνησε, γεγονός που της προκάλεσε «σοκ και έναν τεράστιο πόνο».

Αρχές του 2023, η φυγή της Κόνστανς Μάρτεν και του Μαρκ Γκόρντον, ηλικίας 49 ετών, πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου. Από το ζευγάρι, που ζούσε στο περιθώριο της κοινωνίας, οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν πάρει τα άλλα τέσσερα παιδιά του και διέφευγαν της αστυνομίας και των αρχών κοινωνικής πρόνοιας επιχειρώντας να κρατήσουν κοντά τους το νεογέννητο παιδί τους.

Συνελήφθησαν στις 27 Φεβρουαρίου του 2023 στο Μπράιτον (νότια Αγγλία), έπειτα από μήνες φρενήρους διαφυγής, καθώς κοιμόντουσαν σε ξενοδοχεία, κατόπιν σε μία σκηνή, ενώ ξόδευαν εκατοντάδες λίρες για να μετακινούνται με ταξί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η μικρή Βικτόρια, που γεννήθηκε εκτός νοσοκομείου, βρέθηκε νεκρή την 1η Μαρτίου μέσα σε μία τσάντα σούπερ μάρκετ, την οποία είχαν αφήσει στο εσωτερικό μιας εγκαταλελειμμένης αποθήκης.

Σχετικά με τη διαφυγή της, η Κόνστανς Μάρτεν, η οποία παραδέχθηκε πως επιθυμούσε μια «φυσιολογική ζωή», δυσκολεύτηκε να θυμηθεί λεπτομέρειες. «Είναι δύσκολο να θυμηθώ, διότι μετακινούμασταν τόσο πολύ», ομολόγησε.

Οι δύο κατηγορούμενοι δικάζονται για φόνο εξ αμελείας, απόκρυψη της γέννησης ενός παιδιού και βάναυση συμπεριφορά σε βάρος παιδιού. Υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι.

Σύμφωνα με έναν παθολόγο που κατέθεσε στο δικαστήριο αυτήν την εβδομάδα, η Βικτόρια ενδέχεται να πέθανε από το κρύο ή να υπέστη αιφνίδιο θάνατο βρέφους, όμως η ακριβής αιτία του θανάτου της δεν μπορεί να εξακριβωθεί.

Πριν από τη γνωριμία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο σύντροφος της Κόνστανς Μάρτεν, Μαρκ Γκόρντον, πέρασε 20 χρόνια σε αμερικανική φυλακή για βιασμό, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

