Ο εκτελεστικός διευθυντής της μεγαλύτερης ουκρανικής ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής και διανομής ενέργειας DTEK, ο Ντμίτρο Σάχαρουκ, δήλωσε χθες Σάββατο πως πέντε από τα έξι εργοστάσιά της υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, που σημαίνει ότι η επιχείρηση απώλεσε το 80% του παραγωγικού δυναμικού της, προσθέτοντας πως για τις επισκευές ενδέχεται να απαιτηθούν ως ακόμη και 18 μήνες.

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έπληξαν θερμικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια στην κεντρική και στην ανατολική Ουκρανία προχθές Παρασκευή.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε στο βραδινό διάγγελμά του χθες Σάββατο «αισχρές» τις επιθέσεις της Ρωσίας που έχουν σκοπό να προκαλέσουν «αιμορραγία» στον τομέα της ενέργειας στη χώρα του. «Η Αμερική, η Ευρώπη, οι άλλοι εταίροι μας, όλοι ξέρουν τι χρειαζόμαστε», συνέχισε αναφερόμενος στην αντιαεροπορική άμυνα, «όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούμε από τα πλήγματα αυτά».

Η DTEK, η οποία καλύπτει χονδρικά το ένα τέταρτο των αναγκών της χώρας για ενέργεια, έχει δει τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της να γίνονται επανειλημμένα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών τα δύο και πλέον χρόνια που διαρκεί ο πόλεμος. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Σάχαρουκ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως επιθέσεις κατά κύματα την 22η και την 29η Μαρτίου έπληξαν θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες «σε σχεδόν όλες τις περιφέρειες» και ότι εγκαταστάσεις διανομής επίσης καταστράφηκαν.

«Για να είμαστε συγκεκριμένοι, πέντε από τους έξι σταθμούς μας υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές, ορισμένες μονάδες καταστράφηκαν, κάποιες υπέστησαν ζημιές κατά 50% ή ακόμα περισσότερο», εξήγησε.

Οι επιθέσεις έγιναν «σε δυτικές και κεντρικές περιφέρειες» και υπέστησαν ζημιές τόσο «εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την παραγωγή ηλεκτρισμού» όσο και αυτός «για τη μετάδοση από τους σταθμούς στο δίκτυο», συμπλήρωσε.

Η εταιρεία υπολογίζει πως υπέστη ζημία ύψους περίπου 300 εκατ. δολαρίων σε εξοπλισμό και μόνο, είπε, ενώ τα κόστη για τις επισκευές θα φθάσουν το μισό από αυτό το ποσό. «Το 80% του παραγωγικού δυναμικού μας είναι εκτός λειτουργίας αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Η DTEK δαπάνησε 110 εκατ. δολάρια για τις επισκευές σε 10 μονάδες που είχαν γίνει στόχος των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων το 2023, είπε ο κ. Σάχαρουκ. Τα δύο τρίτα των μονάδων αυτών υπέστησαν ξανά ζημιές ή καταστράφηκαν. Για τις επισκευές θα απαιτηθούν μήνες, ως ακόμη και ενάμισης χρόνος σε κάποιες περιπτώσεις, διευκρίνισε.

«Παίρνει χρόνο να κατασκευάσεις τουρμπίνες ή γεννήτριες ή μετασχηματιστές» και «πρέπει να προετοιμαστούμε για το ότι η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά», προειδοποίησε.

Αξιωματούχος άλλης εταιρείας παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της Centrenergo, ανέφερε πως θερμικό εργοστάσιο με 10 μονάδες στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) καταστράφηκε στις επιθέσεις της 22ης Μαρτίου.

Οι αρχές της Ουκρανίας επέβαλαν χθες νέες διακοπές λόγω αδυναμίας του δικτύου να καλύψει τη ζήτηση σε τουλάχιστον τέσσερις περιφέρειες (Ντνιπροπετρόφσκ, Ντονέτσκ, Σούμι, Πολτάβα). Δεν διευκρινίστηκε από την εταιρεία διανομής Ukrenergo πόσοι χρήστες επλήγησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

