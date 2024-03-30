Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα πως η Ρωσία εκτόξευσε στη διάρκεια της νύχτας τέσσερις πυραύλους εναντίον της ανατολικής Ουκρανίας, ενώ εξαπέλυσε επίσης εναντίον ολόκληρης της χώρας 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εννέα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε τέσσερις περιφέρειες.

Η Ρωσία εξαπέλυσε εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε αρκετές περιφέρειες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στην Washington Post ότι εάν η Ουκρανία δε λάβει την υποσχεθείσα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, η οποία έχει μπλοκαριστεί λόγω διαφωνιών στο Κογκρέσο, οι ένοπλες δυνάμεις της θα πρέπει να οπισθοχωρήσουν «με μικρά βήματα».

«Εάν δεν υπάρχει αμερικανική υποστήριξη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αεροπορική άμυνα, δεν έχουμε πυραύλους Patriot, ούτε παρεμβολές για ηλεκτρονικό πόλεμο, ούτε βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών» δήλωσε στην εφημερίδα Washington Post.

«Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πίσω, θα υποχωρήσουμε, βήμα βήμα, με μικρά βήματα», δήλωσε. «Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μην υποχωρήσουμε».

Πηγή: skai.gr

