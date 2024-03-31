Η κατοικία της περουβιανής προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε ερευνήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς χθες Σάββατο στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενο παράνομο πλουτισμό, που αφορά ακριβά ρολόγια την απόκτηση των οποίων φέρεται να μη συμπεριέλαβε στις δηλώσεις περιουσίας της.

In Peru, police came to search the president's home because of a corruption scandal. They were looking for luxury Rolex watches



Police in Peru have searched the home of the country's current leader, Dina Boluarte, as part of an investigation dubbed "Rolexgate".



Η έδρα της κυβέρνησης ερευνήθηκε επίσης αργότερα, «κατά δικαστική διαταγή», δήλωσε στον Τύπο αξιωματικός της αστυνομίας, ο Χάρβεϊ Κολτσάδο, χωρίς να διευκρινίσει εάν οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου.

Σε λακωνικό μήνυμά της μέσω X, η προεδρία ανέφερε αρχικά πως η επιχείρηση στην έδρα της κυβέρνησης έγινε «ομαλά και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα».

Κατόπιν, σε διάγγελμά της προς το έθνος, η κυρία Μπολουάρτε κατήγγειλε την έρευνα στην κατοικία της, που ήταν κατ’ αυτήν «αυθαίρετη, δυσανάλογη και καταχρηστική», καθώς και «αντισυνταγματική», κάνοντας λόγο για «συστηματικό διωγμό» σε βάρος της.

Αστυνομικοί μπήκαν στην κατοικία της προέδρου στη συνοικία Σουρκίγιο, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας Λίμας, παραβιάζοντας την πόρτα με σιδηρολοστό, όπως κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες. Άλλα πλάνα εικονίζουν αστυνομικούς να περικυκλώνουν την κατοικία και να σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα για να αποτρέψουν την κίνηση οχημάτων σε παρακείμενες οδούς.

Σύμφωνα με αστυνομικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου σαράντα αστυνομικοί και δικαστικοί κινητοποιήθηκαν προκειμένου «να γίνει έρευνα στην κατοικία και κατάσχεση ρολογιών Rolex». Η έδρα της κυβέρνησης ερευνήθηκε μερικές ώρες αργότερα.

Ο Περουβιανός πρωθυπουργός Γουστάβο Αδριανσέν (κεντροδεξιά) κατήγγειλε την «αφόρητη επίθεση κατά της αξιοπρέπειας» της προέδρου της Δημοκρατίας «και του έθνους που εκπροσωπεί».

«Οι υπουργοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην πρόεδρο και απορρίπτουν σθεναρά αυτές τις αποσταθεροποιητικές πολιτικές ενέργειες οι οποίες βασίζονται σε συζητήσιμες δικαστικές διαταγές», πρόσθεσε μέσω X.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όταν έγιναν οι έρευνες η κυρία Μπολουάρτε βρισκόταν στην επίσημη κατοικία της, στο κυβερνητικό μέγαρο. Θα συνεχίσει «να συνεργάζεται με την εισαγγελία», διαβεβαίωσε ο κ. Αδριανσέν.

«Καθαρά χέρια»

Η επιχείρηση της αστυνομίας διεξήχθη κατόπιν αιτήματος του γενικού εισαγγελέα, αφού η εισαγγελία απέρριψε αίτημα της προέδρου Μπολουάρτε να υπάρξει αναβολή της κλήσης της να προσέλθει, να παρουσιάσει η ίδια τα πολυτελή ρολόγια και τις αποδείξεις αγοράς τους.

Στην περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της, η πρόεδρος, δυνάμει του Συντάγματος, δεν θα δικαστεί παρά μετά τον Ιούλιο του 2026, αφού ολοκληρωθεί η θητεία της.

Το σκάνδαλο των Rolex ξέσπασε αφού περουβιανός ειδησεογραφικός ιστότοπος, ο La Encerrona, άρχισε να αναρτά τη 15η Μαρτίου σειρά φωτογραφιών στις οποίες η πρόεδρος Μπολουάρτε εικονίζεται να φοράει διάφορα πολυτελή ρολόγια το 2021 και το 2022, ενώ ήταν μέλος της κυβέρνησης.

Τη 19η Μαρτίου, η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργείται προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της προέδρου για «παράνομο πλουτισμό» και μη δήλωση «της απόκτησης ρολογιών Rolex».

Αντιδρώντας, η κυρία Μπολουάρτε διαβεβαίωσε πως έχει «καθαρά χέρια» και ότι δεν έχει παρά μόνο ένα ρολόι, κάποιας ηλικίας, αγορασμένο με τις οικονομίες της. «Μπήκα στο μέγαρο της κυβέρνησης με καθαρά χέρια και θα φύγω με καθαρά χέρια, όπως έχω υποσχεθεί στον περουβιανό λαό», επέμεινε.

Η πρόεδρος, 61 ετών, αντιμετώπιζε ήδη έρευνα με πολύ βαρύτερο κατηγορητήριο, για «γενοκτονία», «ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών», εξαιτίας των θανάτων 50 και πλέον ανθρώπων στις πολύμηνες ταραχές που ακολούθησαν την ορκωμοσία της, τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Ντίνα Μπολουάρτε έγινε υπηρεσιακή πρόεδρος του Περού μετά την παύση από το Κογκρέσο και τη σύλληψη από την αστυνομία του προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο, εκλεγμένου με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, του οποίου ήταν η αντιπρόεδρος.

Στις αρχές του μήνα, η πρόεδρος αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Αλβέρτο Οτάρολα, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του έπειτα από την έναρξη έρευνας σε βάρος του για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, μετά την αποκάλυψη τηλεφωνικής συνδιάλεξής του που τον εξέθετε από μέσο ενημέρωσης. Ο στενός συνεργάτης της προέδρου, άλλοτε υπουργός Άμυνας, ήταν μέλος της κυβέρνησης από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η κυρία Μπολουάρτε έχει αποκλείσει επανειλημμένα κάθε ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

