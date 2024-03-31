Πάνω από χίλιοι διαδηλωτές, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, διαδήλωσαν χθες Σάββατο το βράδυ στο κέντρο της Τύνιδας για να απαιτήσουν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, φωνάζοντας «στοπ στη γενοκτονία» την ημέρα της γης.

A protest in Tunis in support of Palestine and Gaza. Some signs used read: “Boycott is resistance” and “The people want criminalization of the normalization.” https://t.co/bGPMv7DPsp March 30, 2024

Την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη έξι Αράβων που σκοτώθηκαν το 1976, καθώς διαδήλωναν εναντίον της κατάσχεσης γαιών τους από το Ισραήλ.

«Στοπ στη γενοκτονία», «κάτω η Γαλλία, οι ΗΠΑ και οι σιωνιστές», «απελάστε τους πρεσβευτές των χωρών που είναι συνεργοί στη γενοκτονία», φώναζαν οι διαδηλωτές καθώς συμμετείχαν σε πορεία σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας της Τυνησίας.

Στη διαδήλωση αυτή κάλεσαν η συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων UGTT (προσκείμενη στην τυνησιακή αριστερά) και άλλες οργανώσεις, όπως το «Τυνησιακό Δίκτυο Εναντίωσης στην Εξομάλυνση» (ενν. των σχέσεων Τυνησίας-Ισραήλ).

«Ο τυνησιακός λαός είναι λαός ελεύθερος, όχι στην εξομάλυνση», φώναζαν άλλοι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φόραγαν παλαιστινιακά μαντίλια, ή ανέμιζαν παλαιστινιακές σημαίες.

Η πορεία έγινε υπό τα βλέμματα διερχόμενων από το κέντρο της Τύνιδας, λίγη ώρα μετά τη διακοπή της νηστείας του ραμαζανιού.

Πολλοί πολίτες της Τυνησίας, της χώρας η οποία φιλοξενούσε από το 1982 ως το 1994 την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) του Γιάσερ Αραφάτ, υποστηρίζουν σθεναρά την παλαιστινιακή υπόθεση.

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, χιλιάδες Τυνήσιοι διαδήλωσαν υπέρ των Παλαιστινίων, ενώ ο πρόεδρος Κάις Σάγεντ, που λέει πως ανήκει στο ρεύμα του παναραβισμού, καταγγέλλει την «απαράδεκτη κατάσταση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αρχηγός του κράτους έχει χαρακτηρίσει «εσχάτη προδοσία» κάθε εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά κατηγορίες περί αντισημιτισμού. Στο τυνησιακό κοινοβούλιο άρχισε να εξετάζεται τον Νοέμβριο σχέδιο νόμου που θα απαγορεύσει οποιαδήποτε εξομάλυνση των σχέσεων Τυνησίας-Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

