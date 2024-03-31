Η Γαλλία θα παραδώσει «εκατοντάδες» τεθωρακισμένα και πυραύλους Aster στην Ουκρανία

Η γαλλική κυβέρνηση θα προμηθεύσει τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας με «εκατοντάδες» παλιά αλλά «ακόμη λειτουργικά» τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, καθώς και με πυραύλους Aster, στο πλαίσιο νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία διανύει τον τρίτο του χρόνο, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας.

«Για να κρατήσει τόσο μεγάλη γραμμή μετώπου, ο ουκρανικός στρατός χρειάζεται για παράδειγμα πολλά τεθωρακισμένα οχήματά μας (σ.σ. véhicules de l'avant blindé, VAB), που είναι κλειδί για την κινητικότητα των στρατευμάτων», εξήγησε ο Σεμπαστιάν Λεκορνού σε συνέντευξή του στην La Tribune που δημοσιεύθηκε χθες Σάββατο το βράδυ.

«Αυτό το παλιό, αλλά ακόμη επιχειρησιακό υλικό θα μπορέσει να ωφελήσει άμεσα την Ουκρανία σε μεγάλη ποσότητα. Μπορούμε να μιλήσουμε για εκατοντάδες (VAB που θα παραδοθούν) το 2024 και στις αρχές του 2025», πρόσθεσε.

Τα VAB, που τέθηκαν σε υπηρεσία πριν από 40 χρόνια και πλέον, αντικαθίστανται στον γαλλικό στρατό ξηράς από νεότερης γενιάς τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ) Griffon.

Παράλληλα, αντιδρώντας στα πιεστικά αιτήματα του Κιέβου για την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, το Παρίσι θα «αποδεσμεύσει νέα παρτίδα πυραύλων Aster 30» για το σύστημα SAMP/T MAMBA, ανάλογο του αμερικανικού Patriot.

«Αναπτύσσουμε επίσης τηλεχειριζόμενα πυρομαχικά με πολύ ταχείες διαδικασίες για να τα παραδώσουμε στους Ουκρανούς από το καλοκαίρι», συνέχισε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας.

Την Τρίτη, ο κ. Λεκορνού είπε πως δεν αποκλείει επιτάξεις, ή το ενδεχόμενο επιβολής σε βιομηχανίες να δώσουν προτεραιότητα στις στρατιωτικές ανάγκες, για να επιταχυνθεί η παραγωγή.

Το Παρίσι απαιτεί η γαλλική αμυντική βιομηχανία να αυξήσει και να επιταχύνει την παραγωγή της για να καλυφθούν οι ανάγκες του γαλλικού στρατού και να εξασφαλιστεί διάρκεια στην υποστήριξη που παρέχει στην Ουκρανία.

«Η ευρωπαϊκή κατασκευάστρια πυραύλων MBDA μας οφείλει ταχείες παραδόσεις. (Προχθές) Παρασκευή δημοσιοποιήθηκαν (εκτελεστικά) διατάγματα που προβλέπουν ότι το υπουργείο Άμυνας θα αστυνομεύει την τήρηση των υποχρεώσεων ως προς τα αποθέματα, την προτεραιοποίηση των συμβάσεων, ακόμη και (κάνοντας) επιτάξεις», επέμεινε χθες.

«Ζήτησα από τη γενική διεύθυνση εξοπλισμών (DGA) να μου υποβάλει προτάσεις για την εφαρμογή των μέτρων αυτών ώστε να επιταχυνθεί η παραγωγή των πυραύλων Aster», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας εξήγησε πως εκτός της Ουκρανίας, η Γαλλία χρειάζεται επίσης να διατηρήσει και να αυξήσει το απόθεμα πυραύλων του τύπου, που χρησιμοποιούνται από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό για την απόκρουση επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τον Νοέμβριο, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, άρχισαν σειρά επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, «διαπίστωσα πως η γαλλική βιομηχανία έχασε κάποιες συμβάσεις σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης», καθώς «για να πουλιούνται όπλα» η χώρα που τα διαθέτει «πρέπει να είναι καλή στις τεχνολογίες, στις τιμές, στη διπλωματία, αλλά πλέον και στις προθεσμίες παράδοσης», ανέφερε ο κ. Λεκορνού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

