Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά χθες Σάββατο στο Λονδίνο για να απαιτήσουν οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

If Israel doesn’t care about international law, we must make it care, we must make it care about universal values. How? Sanctions now! Earlier today at the #London National March for #Palestine on #LandDay2024 and after 175 days of #genocide in #Gaza pic.twitter.com/HXcg8p0Rv4 March 30, 2024

Επρόκειτο για την ενδέκατη διαδήλωση στη βρετανική πρωτεύουσα με αυτό το αίτημα μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Actor Khalid Abdalla joined the massive pro-Palestine rally in London today. He delivered a powerful speech and recited the poem “If I Must Die” by Palestinian academic Refaat Alareer, who was killed in an Israeli airstrike in Gaza. pic.twitter.com/CLvFX8xAHR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 30, 2024

The Crown star Khalid Abdalla made a significant presence at the massive rally for Palestine in London today.



He read 'if I must die' poem by Palestinian academic Refaat Al-Areer, who was assassinated by Israeli airstrikes in Gaza. pic.twitter.com/UUfaqphSCs — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 30, 2024

Pro-Israel counter-protesters at today's national demonstration for Gaza in London. pic.twitter.com/CZ23EWZcq1 — Hassan Ghani (@hassan_ghani) March 30, 2024

Έφοδος που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας εκείνη την ημέρα στοίχισε τη ζωή σε 1.160 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32.705 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Ζητάμε να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός για να σταματήσει αυτή που το κορυφαίο δικαστήριο του κόσμου έκρινε πως είναι πιθανή γενοκτονία», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ο Μπεν Τζαμάλ, διευθυντής της Εκστρατείας Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (Palestine Solidarity Campaign), μιας από τις συλλογικότητες που οργάνωσαν την κινητοποίηση.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔ), κορυφαίο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, έπειτα από προσφυγή της Νότιας Αφρικής, διέταξε τον Ιανουάριο το Ισραήλ να κάνει το παν εντός των δυνάμεών του για να αποτραπεί ενδεχόμενη «γενοκτονία» στον παλαιστινιακό θύλακο. Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία αντέδρασε χαρακτηρίζοντας «εξωφρενική» αυτή την κατηγορία.

Κατηγορώντας τη βρετανική κυβέρνηση πως «δίνει πράσινο φως» στις ενέργειες του ισραηλινού στρατού στην πράξη συνεχίζοντας να εγκρίνει εξαγωγές όπλων, ο Μπεν Τζαμάλ έκρινε πως είναι απαραίτητο να υπάρξει «θεμελιώδης αλλαγή» στην πολιτική της και πρόσθεσε ότι «μέχρι να την εξασφαλίσουμε, θα συνεχίσουμε να διαδηλώνουμε».

«Είναι σημαντικό οι Παλαιστίνιοι να ξέρουν πως ο κόσμος τους υποστηρίζει, ότι δεν είναι μόνοι», είπε η Σάλι Γουόργκαν, 65 ετών, στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια της πορείας.

Πρέπει επίσης κατά την άποψή της «οι κυβερνήσεις να ακούσουν», κάτι που εντέλει έκανε η βρετανική κυβέρνηση· «χρειάζονται πολλές διαδηλώσεις για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος» τι γίνεται.

Η βρετανική διπλωματία απηύθυνε πρόσφατα δημόσια έκκληση να υπάρξει «άμεση ανθρωπιστική παύση» των επιχειρήσεων, που θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Γουέστμινστερ, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης συνέλαβαν συνολικά τέσσερις ανθρώπους για «εγκλήματα μίσους», διατάραξη της δημόσιας τάξης και «αδικήματα που συνδέονται με την τρομοκρατία». Ένα από τα πρόσωπα αυτά φέρεται να καλούσε να υποστηριχθεί οργάνωση εκτός νόμου.

Οργανώθηκε αντιδιαδήλωση με ισραηλινές σημαίες και πλακάτ που ανέγραφαν «η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση».

Οι περισσότεροι από τους 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας διατρέχουν κίνδυνο να λιμοκτονήσουν, προειδοποιούν εδώ κι εβδομάδες υπηρεσίες του ΟΗΕ. Την Πέμπτη, διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου τόνισε πως το Ισραήλ πρέπει «χωρίς καθυστέρηση» να εγγυηθεί «σε μεγάλη κλίμακα» και «απρόσκοπτα» τη διανομή «ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι απαραίτητη επειγόντως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.