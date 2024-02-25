Η Ουκρανία και οι ξένοι εταίροι της θα μπορούσαν να προσκαλέσουν τη Ρωσία σε μια μελλοντική ειρηνευτική διάσκεψη για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής που μετράει δύο χρόνια, με τους όρους του Κιέβου, είπε σήμερα ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Η Ελβετία θα φιλοξενήσει σύνοδο για να συζητηθεί η οπτική για την ειρήνη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια πρόταση που θα μπορούσε να προσκομιστεί στη Ρωσία σε μια δεύτερη φάση της συνόδου, μεταγενέστερη, δήλωσε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ.

«Θα μπορούσε να είναι μια κατάσταση στην οποία από κοινού θα προσκαλέσουμε εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στους οποίους θα παρουσιαστεί το σχέδιο σε περίπτωση που όποιος εκπροσωπεί την επιτιθέμενη χώρα σε εκείνη τη φάση θα θέλει πράγματι να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και να επιστρέψει σε μια δίκαιη ειρήνη», είπε ο Γερμάκ στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε για πρώτη φορά το ειρηνευτικό του σχέδιο στη διάρκεια συνόδου της Ομάδας των 20 τον Νοέμβριο του 2022.

Αυτό προβλέπει την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και την πλήρη απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι δεν θα κάνει διάλογο με τη Μόσχα αν όλα τα ρωσικά στρατεύματα δεν αποχωρήσουν από το ουκρανικό έδαφος.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία και ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Κιέβου είναι παράλογο γιατί αποκλείει τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

