Συρία: Νεκρά από ισραηλινά πυρά δύο μέλη της Χεζμπολάχ

Ισραηλινός πύραυλος στοχοθέτησε σήμερα ένα φορτηγό στη Συρία σκοτώνοντας δύο μέλη της υποστηριζόμενης από το Ιράν λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, όπως έγινε γνωστό από το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο καταγράφει τη βία στη Συρία, πρόσθεσε ότι το πλήγμα σημειώθηκε κοντά στο σύνορο Συρίας-Λιβάνου.

Η ισραηλινή επίθεση ήταν η 16η στη Συρία αυτό τον χρόνο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο που εδρεύει στη Βρετανία.

Δεν υπήρξε σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Reporting #Syria #Lebanon and #Israel:



An Israeli march carried out a missile attack targeting a truck in the Qusayr area in the Homs countryside near the border with Lebanon. pic.twitter.com/P7KNaKer2a — Millitary Nerd (@MillitaryNerd) February 25, 2024

Αργότερα σήμερα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν δύο μαχητές της χωρίς να επισημαίνει πού και πότε.

Στο παρελθόν το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει στόχους στη Συρία με στόχο να πλήξει τις ιρανικές δυνάμεις που εδρεύουν εκεί.

Το Ισραήλ επιδιώκει να αποτρέψει το Ιράν και τις συμμαχικές του πολιτοφυλακές από το να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους επιρροή στη Συρία.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν αυξηθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, τον Οκτώβριο.

Έχουν επίσης αυξηθεί οι συγκρούσεις ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και στις ισραηλινές δυνάμεις στο σύνορο ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου με αποτέλεσμα να έχουν απώλειες και οι δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

