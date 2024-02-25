Από την πόλη Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία, που περιήλθε στον έλεγχο των Ρώσων έπειτα από πολύμηνες μάχες, μέχρι τον Ζαλούζνι, τον δημοφιλή αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που αποπέμφθηκε, το Γαλλικό Πρακτορείο επιλέγει μερικές λέξεις οι οποίες σημάδεψαν τον δεύτερο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία εισέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Μάχη της Αβντιίβκα

Έπειτα από τέσσερις μήνες ρωσικών επιθέσεων, ο ουκρανικός στρατός, αντιμέτωπος με μια αυξανόμενη έλλειψη στρατιωτών και εξοπλισμού, ανακοίνωσε τη νύχτα της 16ης προς 17η Φεβρουαρίου την αποχώρησή του από την Αβντιίβκα, μια βιομηχανική πόλη στην ανατολική Ουκρανία - στην Περιφέρεια του Ντονέτσκ της περιοχής του Ντονμπάς - που έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί και εγκαταλειφθεί από τη συντριπτική πλειονότητα των 34.000 κατοίκων της.

Η πτώση της Αβντιίβκα αποτελεί σημαντική συμβολική νίκη για τη Ρωσία παρά τις αυξημένες απώλειες. Αυτή η πόλη, που είναι γειτονική του Ντονέτσκ, "πρωτεύουσας" των αυτονομιστών, είχε πέσει για λίγο τον Ιούλιο του 2014 στα χέρια των φιλορώσων αυτονομιστών που καθοδηγούνταν από τη Μόσχα, προτού επανέλθει στον έλεγχο της Ουκρανίας όπου παρέμενε μέχρι πρότινος, ενσαρκώνοντας την αντίσταση στη ρωσική εισβολή.

Αντεπίθεση

Η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση του Κιέβου ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2023 με στόχο την ανάκτηση των εδαφών που είχαν καταληφθεί από τη Μόσχα. Όμως, παρά τα δισεκατομμύρια δυτικής στρατιωτικής βοήθειας, προσέκρουσε στη συμπαγή ρωσική άμυνα.

Η Ουκρανία μπορεί, αντίθετα, να περηφανεύεται για τις επιτυχίες της στη Μαύρη Θάλασσα. Τους τελευταίους μήνες, κατέφερε σημαντικά πλήγματα στον ισχυρό ρωσικό στόλο, καταφέρνοντας να απωθήσει τα πολεμικά πλοία του και να ξανανοίξει έναν θαλάσσιο διάδρομο για να εξάγει σιτηρά.

Drones

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πετούν κατά χιλιάδες πάνω από το μέτωπο. Η Μόσχα κατακλύζει τις ουκρανικές οπισθοφυλακές και μέχρι την πρωτεύουσα, με ιρανικά ντρόουνς καμικάζι Shahed, τα επονομαζόμενα από τους κατοίκους "μηχανάκια" λόγω του θορύβου που κάνουν. Το Κίεβο στέλνει επίσης παρόμοιους μηχανισμούς βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, στην προσαρτημένη Κριμαία ή στην περιοχή του Μπέλγκοροντ (δυτικά), ακόμη και εναντίον της Μόσχας.

«Είμαι Ρώσος!»

Τίτλος τιμής για τον ποπ τραγουδιστή Shaman, αστέρα των μεγάλων «πατριωτικών» συναυλιών: «Είμαι τυχερός, είμαι Ρώσος, κόντρα σε όλο τον κόσμο», λέει το ρεφρέν.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στις αρχές του 2023 ενώπιον των Ρώσων στρατιωτών στη Μαριούπολη, μερικούς μήνες αφού τραγούδησε δίπλα στον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια συναυλία για την επέτειο της προσάρτησης από τη Μόσχα κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών.

Επιστράτευση

Μια δημόσια συζήτηση για την επιστράτευση είναι σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες στην Ουκρανία, καθώς ο στρατός δυσκολεύεται σήμερα, αντίθετα απ' ό,τι συνέβαινε κατά την έναρξη του πολέμου, να βρει εθελοντές για το μέτωπο. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε πει τον Δεκέμβριο πως ο στρατός του πρότεινε να επιστρατεύσει μέχρι και 500.000 ανθρώπους προκειμένου να συμπληρώσει τις τάξεις του στρατού που αποδεκατίστηκαν κατά την αντεπίθεση και να δώσει άδεια στους εξαντλημένους βετεράνους.

Στη Ρωσία, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι έφυγαν από την πατρίδα τους μετά την ανακοίνωση της επιστράτευσης τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο στρατός μπόρεσε ωστόσο να στρατολογήσει με συμβόλαιο σχεδόν μισό εκατομμύριο άνδρες εκτός των 300.000 ήδη στρατολογημένων.

Patriot

To πρώτο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Πάτριοτ παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2022 στην Ουκρανία. Αυτά τα σύνθετα συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος, τα οποία παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, διαδραματίζουν πλέον ρόλο-κλειδί στην άμυνά της, με την εμβέλειά τους να είναι πολύ πιο σημαντική από εκείνην των αμυντικών συστημάτων που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε.

Επέτρεψαν κυρίως να καταρριφθούν πολλοί ρωσικοί υπερηχητικοί πύραυλοι Kinjal, που το Κρεμλίνο είχε παρουσιάσει ως «ανίκητους». Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76, το οποίο συνετρίβη στην περιοχή του Μπέλγκοροντ με 74 επιβαίνοντες, καταρρίφθηκε από έναν πύραυλο Πάτριοτ.

Wagner

Ο παραστρατιωτικός όμιλος Βάγκνερ διεκδίκησε τον Μάιο του 2023, έπειτα από πολυαίμακτες μάχες σχεδόν ενός έτους, την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ (ανατολικά).

Στη συνέχεια ο επικεφαλής του Γεβγκένι Πριγκόζιν προκάλεσε μια αιματηρή ένοπλη ανταρσία 24 ωρών προκειμένου ζητώντας την αποχώρηση του αρχηγού του γενικού επιτελείου και του υπουργού Άμυνας. Δύο μήνες αργότερα, σκοτώθηκε σε μυστηριώδες αεροπορικό δυστύχημα.

Από τότε η Βάγκνερ έχει ντε φάκτο παραμεριστεί και πολλές από τις αποστολές της ανατίθενται σε άλλες παραστρατιωτικές ομάδες.

Ζαλούζνι

Έπειτα από εβδομάδες φημών, ο δημοφιλής επικεφαλής του ουκρανικού στρατού, ο Βαλέρι Ζαλούζνι, αντικαταστάθηκε στις 8 Φεβρουαρίου από έναν λιγότερο γνωστό στρατηγό, τον Ολεξάντρ Σίρσκι.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του προσήψε την απουσία προόδου στο μέτωπο. Ο Ζαλούζνι αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού στην Ουκρανία επειδή οδήγησε σε αποτυχία την επίθεση που εξαπέλυσε πριν από δύο χρόνια ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος πίστευε ότι θα μπορούσε να πάρει μέσα σε μερικές ώρες το Κίεβο και τον έλεγχο της χώρας.

