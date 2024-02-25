Η 39χρονη μητέρα δύο παιδιών Απαμέχ Σενάουερ που ζει στο Βερολίνο και έχει καταγωγή από το Ιράν στέφθηκε «Μις Γερμανία», στα εθνικά καλλιστεία της χώρας, που αποφάσισαν να επιβραβεύουν πλέον την προσωπικότητα και όχι την εξωτερική εμφάνιση και την πασαρέλα με μπικίνι.

Η Απαμέχ ήρθε στη Γερμανία από το Ιράν σε ηλικία έξι ετών. Σπούδασε αρχιτέκτονας έγινε επιτυχημένη επιχειρηματίας και είναι παντρεμένη με Γερμανό.

Όπως είπε στον διαγωνισμό, θέλει να προσφέρει την στήριξή της στις νέες γυναίκες που είναι μετανάστριες και το μότο της είναι «μην τα παρατάς ποτέ».

Η επιλογή της Απαμέχ από πολλούς χειροκροτήθηκε αλλά προκάλεσε και αντίδρασεις από άλλους που θεωρούν ότι τα καλλιστεία είνια διαγωνισμός ομορφιάς και όχι πολιτικών πεποιθήσεων.

Miss Germany 2024

Jubel für die Siegerin!

Die politische Haltung der Juroren kennen wir nun pic.twitter.com/SzghRPAKbJ — Heli von Fersensporn (@HFersensporn) February 25, 2024

Miss Germany 2024🧕vs 2023 😍 pic.twitter.com/h6WMiYbexg — Globe Echo News (@GlobeEchoNews) February 25, 2024

