Καλλιστεία με κοινωνικό προφίλ στη Γερμανία: 39χρονη Ιρανή ακτιβίστρια στέφθηκε «Μις Γερμανία» - Δείτε φωτογραφίες

Τα εθνικά καλλιστεία της χώρας αποφάσισαν να επιβραβεύουν πλέον την προσωπικότητα και όχι την εμφάνιση με μπικίνι

«Μις Γερμανία»

Η 39χρονη μητέρα δύο παιδιών Απαμέχ Σενάουερ που ζει στο Βερολίνο και έχει καταγωγή από το Ιράν στέφθηκε «Μις Γερμανία», στα εθνικά καλλιστεία της χώρας, που αποφάσισαν να επιβραβεύουν πλέον την προσωπικότητα και όχι την εξωτερική εμφάνιση και την πασαρέλα με μπικίνι. 

Η Απαμέχ ήρθε στη Γερμανία από το Ιράν σε ηλικία έξι ετών. Σπούδασε αρχιτέκτονας έγινε επιτυχημένη επιχειρηματίας και είναι παντρεμένη με Γερμανό. 

Όπως είπε στον διαγωνισμό, θέλει να προσφέρει την στήριξή της στις νέες γυναίκες που είναι μετανάστριες και το μότο της είναι «μην τα παρατάς ποτέ».  

Η επιλογή της Απαμέχ από πολλούς χειροκροτήθηκε αλλά προκάλεσε και αντίδρασεις από άλλους που θεωρούν ότι τα καλλιστεία είνια διαγωνισμός ομορφιάς και όχι πολιτικών πεποιθήσεων. 

Πηγή: skai.gr

