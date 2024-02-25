Γερμανία: Δέσμευση του Βερολίνου για επιπλέον 100 εκατ. ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Η Γερμανία πρόκειται να δωρίσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία για να υποστηρίξει το δίκτυο ύδρευσης, τα νοσοκομεία και τη στέγαση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Αναλένα Μπέρμποκ η οποία επισκέπτεται τη χώρα.



"Η φρίκη του Πούτιν συνεχίζεται εδώ καθημερινά, αλλά ο λαός της Ουκρανίας είναι ξεκάθαρος: Καμία ημέρα, καμία επίθεση δεν θα μπορέσει να καταστρέψει τον αγώνα τους για επιβίωση", είπε η Μπέρμποκ από την πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας. Η Γερμανία σκοπεύει να προωθήσει τη βοήθεια για ανοικοδόμηση μαζί με την παροχή στρατιωτικής βοήθειας για την άμυνα, είπε η Μπέρμποκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

πρόκειται να διοργανώσει διεθνή διάσκεψη ανοικοδόμησης για τη στήριξη της Ουκρανίας τον Ιούνιο στο Βερολίνο.Το Μικολάιφ, η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας,ανατολικά της Οδησσού και 65 της Μαύρης Θάλασσας.Το λιμάνι της είναι το τρίτο μεγαλύτερο τηςκαι η πόλη φιλοξενεί πανεπιστήμιο για σπουδές στη ναυπηγική.Η Μπέρμποκ επισκέφθηκε το πρώηντης περιφέρειας συνοδευόμενη από τον κυβερνήτη του Μικολάιφ Βιτάλι Κιμ και τον δήμαρχο Ολεξάντρ Σιενκέβιτς.Ρωσικός πύραυλος, ο οποίος φέρεται ότι στόχευε τον Κιμ,και τραυματίζοντας πάνω από 30 στα τέλη Μαρτίου του 2022, ένα μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Το κτίριο έχει παραμείνει εκεί ως μνημείο.Το λιμάνι δεν λειτουργεί. Σε μια πρόσφατη έκθεση, οι αρχές ανέφεραν ότι περισσότερα απόκαι τουλάχιστον 1.000 άλλες κατοικίες έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές επιθέσεις.

