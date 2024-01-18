Οργή επικρατεί στην Τεχεράνη για την επίθεση του Πακιστάν στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση του Πακιστάν σε συνοριακό σημείο στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Πέμπτη τον επιτετραμμένο του Πακιστάν για να διαμαρτυρηθεί για την επίθεση με πυραύλους, δήλωσε την Πέμπτη ο Νάσερ Καναάνι.



Η πυραυλική επίθεση από το Πακιστάν προκάλεσε το θάνατο συνολικά εννέα ανθρώπων, τριών γυναικών και τεσσάρων παιδιών, καθώς και δύο ανδρών που δεν είχαν ιρανική υπηκοότητα.



Η επίθεση που σημειώθηκε στις 04:05 τοπική ώρα (0335 GMT) είχε στόχο ένα χωριό στα σύνορα με το Ιράν, δήλωσε στο IRNA ο Αλί Ρεζά Μαρχαμάτι, αναπληρωτής γενικός κυβερνήτης της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσεστάν στο νοτιοανατολικό Ιράν. Άλλη μια έκρηξη που σημειώθηκε ευτυχώς δεν προκάλεσε θύματα.



Μετά την επίθεση πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εξέδωσε δήλωση στην οποία επανέλαβε ότι η χώρα σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Στη δήλωση που διάβασε ο εκπρόσωπος του Πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών το Πακιστάν χαρακτήρισε το Ιράν «αδελφική χώρα», και είπε ότι συνεχίζει να προσπαθεί να βρει κοινή λύση στο ζήτημα.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον θέσεων της οργάνωσης Τζάις αλ-Αντλ (Στρατός της Δικαιοσύνης) στην πακιστανική επαρχία του Μπαλουτσιστάν, ως απάντηση στην ένοπλη επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης της 15ης Δεκεμβρίου εναντίον αστυνομικού σταθμού στη γειτονική πόλη Ρασκ του Σιστάν-Μπαλουτσεστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 αστυνομικοί και δύο εκ των επιτιθέμενων.

Πηγή: skai.gr

